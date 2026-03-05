安田美沙子、“ドS監督”から怒られたエピソード告白「苦しそうな顔が見たい！」
「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』の#9が3日に放送。スタジオに、タレントの安田美沙子と、大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきがゲストとして登場し、「人生の節目」をテーマにトークを展開した。
【画像】成人式で”ド派手”、世間を騒がせたスタイル
安田はミスヤンマガを受賞した20歳の頃について、「毎晩家で水着を着て、『水着が似合う体になれ』ってずっと水着で過ごしていた」と振り返り、当時のグラビア撮影の裏話も披露。DVD撮影の際、「監督にドSな方がいた」と切り出した安田は、「前を走るトラックから監督が動画を撮っていて、それを水着で走って追いかける」と衝撃のシチュエーションを回顧。その異様な光景に、安田が思わず笑ってしまうと「笑うな！泣きそうな顔がいい！苦しそうな顔が見たい！」と怒られたというエピソードを明かした。さらに「その監督もブーメランパンツ履いてる」「名物監督」と語った安田に、MC陣が「聞いたことある！」「有名な人だ」と納得の表情を浮かべる場面もあった。
また、もえあずも「大食い選手権で優勝した瞬間が節目」と、自身の大食い人生の転機について言及。「きっかけがつんく♂さん」と明かし、アイドル時代に「お弁当1個じゃ足りない」とこぼしたことをきっかけに、「他にも大食い自慢のアイドルいるからって、つんく♂さんが大食い大会を開いてくれた」と秘話を明かした。
ニューヨーク・屋敷が「そしたらレベル違うくらい食べられたんですか？」と質問すると、もえあずは「そうなんです」と頷き、「それでつんく♂さんが『本家の大食い大会に出た方がいいよ』ってアドバイスをくれた」と転身のきっかけを振り返った。そこで屋敷から「今どれくらい食べられるんですか？」と問われると、もえあずは「本気出したら、わんこそば1060杯」と回答。もえあずの規格外な大食い力に、スタジオ一同が驚愕の展開となった。
このほか、お笑いコンビ・バッドボーイズの佐田正樹が、かつて福岡県志免町の成人式で注目を浴びた栗谷寛基さん（27歳）のもとを直撃した様子を伝えた。
また番組後半では、令和ギャルたちの新たな恋愛企画「バイブスラブ」がスタート。「ギャル＝チャラい」という偏見を覆し、真実の恋を探す5人の女性メンバーが集結した。
同番組は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
3月17日午後7時には、番組初となるリアルイベント『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』を開催。「ABEMA PPV」でも、本イベントの様子を全編生放送する。
番組の看板企画「山本裕典、ホストになる。」からは、俳優の山本裕典と軍神（心湊一希）のほか、レジェンドホストらが登場し“絶対口外禁止”の「歌舞伎町裏話 ホストーーク」を繰り広げる。さらに、さらば青春の光・東ブクロが軍神とタッグを組んで“山本裕典超え”を目指す特別企画も放送する。
【画像】成人式で”ド派手”、世間を騒がせたスタイル
安田はミスヤンマガを受賞した20歳の頃について、「毎晩家で水着を着て、『水着が似合う体になれ』ってずっと水着で過ごしていた」と振り返り、当時のグラビア撮影の裏話も披露。DVD撮影の際、「監督にドSな方がいた」と切り出した安田は、「前を走るトラックから監督が動画を撮っていて、それを水着で走って追いかける」と衝撃のシチュエーションを回顧。その異様な光景に、安田が思わず笑ってしまうと「笑うな！泣きそうな顔がいい！苦しそうな顔が見たい！」と怒られたというエピソードを明かした。さらに「その監督もブーメランパンツ履いてる」「名物監督」と語った安田に、MC陣が「聞いたことある！」「有名な人だ」と納得の表情を浮かべる場面もあった。
ニューヨーク・屋敷が「そしたらレベル違うくらい食べられたんですか？」と質問すると、もえあずは「そうなんです」と頷き、「それでつんく♂さんが『本家の大食い大会に出た方がいいよ』ってアドバイスをくれた」と転身のきっかけを振り返った。そこで屋敷から「今どれくらい食べられるんですか？」と問われると、もえあずは「本気出したら、わんこそば1060杯」と回答。もえあずの規格外な大食い力に、スタジオ一同が驚愕の展開となった。
このほか、お笑いコンビ・バッドボーイズの佐田正樹が、かつて福岡県志免町の成人式で注目を浴びた栗谷寛基さん（27歳）のもとを直撃した様子を伝えた。
また番組後半では、令和ギャルたちの新たな恋愛企画「バイブスラブ」がスタート。「ギャル＝チャラい」という偏見を覆し、真実の恋を探す5人の女性メンバーが集結した。
同番組は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
3月17日午後7時には、番組初となるリアルイベント『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』を開催。「ABEMA PPV」でも、本イベントの様子を全編生放送する。
番組の看板企画「山本裕典、ホストになる。」からは、俳優の山本裕典と軍神（心湊一希）のほか、レジェンドホストらが登場し“絶対口外禁止”の「歌舞伎町裏話 ホストーーク」を繰り広げる。さらに、さらば青春の光・東ブクロが軍神とタッグを組んで“山本裕典超え”を目指す特別企画も放送する。