『ばけばけ』新たな相関図にネット驚き「まだ出るの？」「爪痕を残す人物ばかり」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の新たな相関図が公開された。
公式SNSは「ばけばけ人物紹介図 新たな命が生まれようとしている中、それぞれに悩むトキとヘブン。人物紹介図に、トキがお世話になった二人の医師が追加されました」とつづり、サプライズで視聴者を驚かせた薮井役・DAIGO、黒田役・安井順平を紹介した。
ファンからは「名医と迷医!?」「え、藪井医師、まだ出るの？45秒であっという間のクランクインとアップだったけど…何の診察に来るの 昨日の出演でこの表に出られるんだ！誤診（でもないけど）のインパクトが功を奏したのね」「おトキちゃんが診察する名医ですね 熊本編のキャスト紹介がええですね」「荒金九州男、おイセさん、薮井先生に黒田先生。熊本編は登場時間が短いながらも爪痕を残す人物ばかりですね」「藪井先生がいる。これは再登場のフラグですか？」などの声が寄せられている。
