イタリア王ベレンガーリオへの処罰に表れたオットー１世による「実弟ひいき」…親族にばらまいた不信感と新たな「内戦の火種」

裏切られたベレンガーリオ

故郷に戻ったリウドルフは951年、ザールフェルトでクリスマス大宴会を主催した。これは13年前の938年、叔父ハインリヒが同じ場所で開いたクリスマス大宴会を髣髴させるものであった。集会を察知したオットーは翌952年早々、新妻アーデルハイトを伴って東フランクに戻ってきた。王の帰還によって王国はひとまずは平静を取り戻した。

ところが4月のことである。

オットーが慌ててイタリアを引き揚げるとき、ベレンガーリオは要塞に立てこもったままで、オットーにひれ伏したわけではなかった。そこでオットーは後事を娘婿のロートリンゲン大公赤毛のコンラートに託した。コンラートは舅のオットーからベレンガーリオの扱いを一任されたのである。少なくともそう思っていたコンラートは、平和裏にことを収めようとベレンガーリオを説得した。そして彼のイタリア王位を保証したのである。こうしてコンラートとベレンガーリオは4月、アルプスを越えて、マクデブルクにいたオットーに謁見すべくエルベ川中流までやってきた。折からの復活祭の祝宴で、2人は当地の貴族たちに大歓迎された。

ところがオットーの態度は終始冷たいものであった。彼はベレンガーリオに謁見を3日間も待たせた挙句に、イタリア王位の言質を決して与えようとせず、ただ近々、開かれるアウクスブルクの宮廷会議に出席するよう命じるだけであった。付き添いのコンラートは王にして舅であるオットーに赤恥をかかされたようなものである。彼はオットーの宮廷を去り、義兄のリウドルフに急接近する。

屈辱的な裁定

そしてコンラートの代わりにイタリア問題の差配を任されたバイエルン大公ハインリヒは、ベレンガーリオに対してことのほか厳しい態度をとった。それは8月にアウクスブルクで開かれた宮廷会議の裁定に表れる。

ベレンガーリオと息子アーダルベルトのイタリア王位を認める。ただしヴェローナ、アクィレイアそれにイストリアはバイエルンに割譲すべし。

この裁定にベレンガーリオは愕然とした。これではイタリア王とは名ばかりで、実質的にはオットー朝のイタリア副王でしかない。しかし今は逆らえるような状況ではない。裁定を受けるしかない。彼と息子のアーダルベルトはオットーに改めて忠誠を誓うしかなかった。

しかしベレンガーリオ以上に憤懣やるかたない思いにとらわれたのはリウドルフである。

これでは何もかも叔父ハインリヒの思うつぼである。今回のイタリア遠征はバイエルン大公領の領地拡大が狙いだったのか？ 叔父はイタリアで義母アーデルハイトを出迎える大役を仰せつかり、その際、義母の信頼を勝ち得た。義母は今や父オットーの宮廷のファーストレディである。父は先にも書いたように（第2章）、字が全く読めなかった。それが義母と再婚したことにより一念発起して40の手習いよろしく、読み書きを覚え始めたのである。

なにごとも徹底してやるという性癖で、修習のスピードは驚くほど速く、様々な書類に目を通し、政務に一段と自信を漲らせている。まさに義母の影響大であるところだ。叔父はこんな義母を通じて父を操っているのだ。それが証拠に父はこの他にも叔父の意見を取り入れ、息子であり、なおかつ後継者である自分に対して、領地の一部召し上げにも等しい理不尽な裁定を下している。

異母弟に脅かされる王位

このリウドルフの怒りに赤毛のコンラートも同調した。しかし2人の怒りはオットーに直接向けられることはなかった。彼らが憎悪したのはあくまでも「君側の奸」ハインリヒであった。

952年末、王妃アーデルハイトが男の子を産んだ。リウドルフは焦った。祖父の名をとってハインリヒと名付けられたこの異母弟（3歳で夭折）は、リウドルフにとって自分の地位を脅かしかねない存在である。事実、父はこの子に後を継がせる、とまで言っているというではないか。

そんなとき、父オットーはこの子の母方の祖母、つまり義母アーデルハイトの母ベルタにエルシュタイン修道院を寄贈している。この異常な厚遇は何を意味するのか。

リウドルフは疑心暗鬼となり、ついに一歩踏み出すことにした。それが953年の復活祭の頃のことである。

