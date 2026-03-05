Snow Man佐久間大介、『徹子の部屋』に初出演 意外な“縁”ある黒柳徹子からのお願いに全力で応える
Snow Manの佐久間大介が、5日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に初出演する。
【写真】黒柳徹子と笑顔で2ショットを決める佐久間大介
まずは得意のバク転を決めた佐久間は、2020年にCDデビューした国民的アイドルグループSnow Manのメンバー。実は黒柳とは意外な縁があり、手紙をもらったことがある関係だという。
今は明るく元気な佐久間だが、幼少の頃はかなりの引っ込み思案だったそう。13歳の時、事務所に入ってから性格が激変した理由を明かす。
佐久間は、入所してデビューするまでに15年かかった。念願のデビューはコロナ禍で…そんな紆余曲折だった日々の思いも語った。
プライベートでは溺愛する“2人の姪っこ”“2匹の保護猫”“たくさんの嫁”がいる佐久間。溺愛っぷりを語る様子に、黒柳から「猫をかわいがっている姿を見せて」「オタ芸って何か教えて」とお願いが飛び出す。お願いに全力で応える佐久間には、黒柳と一緒にやりたい事があるという。
