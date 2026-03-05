「中居正広性加害問題」＆「国分太一コンプラ違反」…両事案の背景にあるテレビ局の「タレント隷属文化」【大学教授が徹底分析】

前編記事『「中居正広騒動」から１年あまり…フジテレビはなぜ対応を間違えたのか【民放テレビ局の元編成マンが徹底分析】』より続く。

「答え合わせをさせていただきたい」

日本テレビと一連の国分騒動の経緯と対応について再度、整理する。2025年6月20日、日本テレビ放送網は記者会見を開き、元TOKIOの国分太一について、過去に重大なコンプライアンス上の問題行為が複数あったことを確認したとして、出演していた番組『ザ！鉄腕！DASH!!』からの降板を発表した。福田社長は、問題行為の詳細についてプライバシー保護の観点から説明を控えると述べた。

この発表は、第三者の弁護士による調査結果を踏まえ、臨時取締役会で承認を得たものであった。日本テレビの説明によれば、国分との協議は数時間で終わり、同日中に番組降板が決定された。迅速な対応を評価する声があった一方、事実関係の説明は限定的であったため、透明性の確保が課題として指摘された。

実は日本テレビは、フジテレビ事案を踏まえ、報道部門と広報部門が統合的に危機対応を行う体制へと組織変更を行っていた。2025年6月27日付で役員の異動・担務変更が行われ、報道部門に加えて広報を補佐する役割が明確化された。会見対応や対外説明の前面に、報道現場を経験した幹部・広報責任者を配置した点が特徴的だった。

その後、10月23日、国分は日本テレビの対応に手続き上の瑕疵があったとして、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てた（2025年12月25日却下）。11月26日、国分は都内で記者会見を開き、「傷つけてしまった当事者の方に心からお詫びの気持ちをお伝えしたい」と再度、謝罪している。同時に、自身の取った行動のどの部分がコンプライアンス違反と認定されたのか、「答え合わせをさせていただきたい」と述べ、日本テレビに対する説明を求めた。

これに対し日本テレビは、「ヒアリングで（国分が）自らお話しされた内容だけでもコンプライアンス違反に該当し、『青少年に見てもらいたい番組』に選定されている『ザ！鉄腕！DASH!!』を降板していただくことを即断せざるをえないものであった」とのコメントを発表。12月1日の定例会見でも、福田社長は「答え合わせをするまでもない」と述べている。

報道機関としての「自己矛盾」

その後、今年2月になって国分は弁護士を通じ福田社長と面会し、一連のトラブルについて改めて謝罪。今後、人権救済の申し立てを行わないことも明らかにした。

「元TOKIOの松岡昌宏の仲介によって福田社長と面会でき、思いを伝えたことで納得したようです。“タラレバ”の話になってしまいますが……もしも、昨年6月の段階で国分が番組降板に従い反省の姿勢を見せていたら、芸能界復帰の芽もあったと思います。日本テレビは当時もいまも国分がやらかしたコンプライアンス違反の詳細について一切、公表していない。あくまでも一部の週刊誌報道が独り歩きしているだけ。ある意味、日テレは国分にも復帰の機会を与えていたわけです」（日テレ関係者）

一方で、日本テレビを巡る国分問題は、同局が抱える構造的問題も浮かび上がらせた。報道機関としての「自己矛盾」が指摘されたのだ。

前述したとおり、2025年6月20日の会見では、プライバシー保護を理由に国分のコンプライアンス違反の内容がほとんど明かされなかった。さまざまな事件・不祥事に対して報道機関として説明責任を求めてきただけに、「説明しないこと」の正当性を丁寧に示さなければ、自社の報道の信頼性にも負の影響が出る可能性がある。

放送事業者のアカウンタビリティは、公共性を担うメディアとして社会的信頼を維持するための絶対要件だ。日本テレビが被害者保護を掲げ、詳細な説明を拒んだことは、透明性への疑義を招き、結果として組織統治への信頼を損なうリスクが高めた。

さらに、早々に番組継続を公表した同局の判断への疑問も浮上している。『ザ！鉄腕！DASH!!』は1995年の放送開始から30年続く人気番組である。真にコンプライアンスを重視するのであれば、番組自体の見直しも含めて検討すべきだ。

テレビ局に蔓延る「タレント隷属文化」

最後に、「なぜタレントがコンプライアンス違反を犯し得る環境が長年に渡って放置されてきたのか」という疑問が解明されていない点についても、言及しておきたい。テレビ局が人気タレントに過度に依存する「タレント隷属文化」こそが、テレビ制作現場におけるハラスメントやコンプライアンス無視を生みだす土壌になっていた可能性がある。

中居と国分がコンプライアンス違反を行った背景には、2023年に表面化したジャニー喜多川氏による性加害事件の影響があるのではないだろうか。

2023年8月、ジャニーズ事務所再発防止特別チームは調査報告書を公表し、ジャニー氏による性加害が数十年にわたり継続していたことを認定した。報告書によれば、事務所は長年、被害を訴える声を封殺し、メディアに対しても強い影響力を行使して報道を抑制してきたという。この「沈黙の構造」は、事務所に所属するタレントの価値観や行動規範にも深刻な影響を与えた可能性がある。

中居（1972年生）と国分（1974年生）は、ともに10代でジャニーズ事務所に入所し、SMAPとTOKIOのメンバーとして活動してきた。彼らは、ジャニー喜多川氏が絶対的な権力を握る特殊な環境のなかで、青春期から成人期を過ごした。このような環境で育った人物が、「権力を持つ立場になった時に、同様の支配的・加害的行動を再生産する」という心理学的メカニズムは、虐待の連鎖（cycle of abuse）として広く知られている。

フジテレビの第三者委員会報告書は、中居の事案を「業務の延長線上における性暴力による重大な人権侵害」と認定している。この「業務の延長線上」という表現は中居にとって、仕事とプライベートの境界が曖昧になり、自身の影響力を無自覚に行使する状況が生まれていた可能性を示唆している。

フジも日テレも、当該タレントに対して「なぜそのような行為を行ったのか」という本質的な問いを突き詰めてはいない（少なくとも公表していない）。両局の対応は、いずれも「問題行為があった→降板・処分」という結果の処理に終始し、行為の背景にある構造的要因の解明には至っていない。テレビ局が問うべきだった「本質的な問い」が欠如しているのだ。

報道機関としてのテレビ局は、日常的に「なぜ」を問う職業である。政治家の不祥事、企業の不正、社会問題の背景を追及することを使命としている。しかし、自社に関わるタレントの問題行為に対しては、その「なぜ」を追及することを避けた。これは、報道機関としての自己矛盾であり、社会に対する説明責任の放棄であると批判されても仕方がない。

単なる芸能ゴシップではない

2025年に発生したフジテレビの中居問題と日本テレビの国分騒動を時系列に沿って比較検討し、テレビ局における不祥事対応の特徴とガバナンス改革の課題を明らかにしたうえで、以下の知見をまとめておく。

第一に、フジテレビ問題はテレビ広告費全体に深刻な影響を与え、キー5局計で2024年度4Qに141億円減、2025年度1Qに173億円減という事態を招いた。この経済的打撃を目の当たりにした日本テレビは、「報道シフト」型の危機管理体制を構築し、スポンサー離れの回避には成功していた。

第二に、日本テレビの対応は報道機関としての説明責任という点で重大な課題を残した。「被害者保護」を理由とした情報統制は、自主規制の実効性を損なうからだ。

第三に、両事案に共通する構造的問題として、「なぜタレントがコンプライアンス違反を犯したのか」への回答が欠如していた。

第四に、テレビ局が「なぜ」を徹底的に問わなかったことは、報道機関としての自己矛盾である。背景には、テレビ局自身が長年にわたり旧ジャニーズ事務所との取引関係を維持し、性加害問題を報道しなかったという構造的共犯関係があったからだ。

最後に「被害者保護」という大義名分が、企業の都合の良い情報統制の口実になってはならない。テレビ局は「公共の電波」を預かる企業として、自らの歴史的責任を直視し、構造的問題の解明と再発防止に取り組むことが求められていからだ。

いずれにせよ「フジテレビ・中居正広トラブル」と「日本テレビ・国分太一コンプライアンス違反」の二つの事案は、単なる芸能ゴシップではなく、放送業界の構造的な闇を白日の下に晒した事件だと言っても過言ではない。このような意味からも2025年は、日本の民間放送業界にとって局の経営を根底から問い直す契機となった暗黒史として刻まれることになるだろう。

