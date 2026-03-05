「70歳までは働きたい」と思っていますが、子どもからは「もっと早くやめて、趣味を楽しんでほしい」と言われています。定年後の“働き方の正解”は、どこで見極めればよいのでしょうか？

家計の現実から考える「働く理由」

定年後も働き続けたいと考える理由の一つは、やはり経済的な安心感でしょう。公的年金だけで生活費をまかなえるかどうかは、受給額や生活水準、住宅ローンの有無などによって大きく異なります。

総務省の家計調査によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯は、年金などの社会保険給付が約22万5000円に対し、消費支出が約25万6000円と、毎月約3万円の赤字になるケースもあり、貯蓄の取り崩しが前提となる場合も少なくありません。

そのため、「まだ働けるうちは収入を得て、資産寿命を延ばしたい」と考えるのは自然なことです。特に医療費や介護費といった将来の不確実な支出に備える意味でも、一定の勤労収入は精神的な安心材料になります。

まずは年金見込み額と毎月の支出を具体的に把握し、何歳までどの程度の収入が必要かを数字で確認することが、判断の出発点となるでしょう。



健康と体力のバランスを見極める

一方で、70歳まで働くことが本当に現実的かどうかは、健康状態に大きく左右されます。体力や集中力は年齢とともに変化するため、若い頃と同じ働き方を前提にすると無理が生じる可能性があります。仕事が生きがいになる場合もあれば、過度なストレスが健康を損なう要因になることもあるでしょう。

近年は、短時間勤務や週数日勤務、業務委託など、多様な働き方が広がっています。フルタイムにこだわらず、自身の体調や生活リズムに合わせた働き方へ移行することで、無理なく社会とのつながりを保つことも可能です。

定期的な健康診断の結果や日々の体調を踏まえ、「あと何年、どの程度働けそうか」を現実的に見積もる視点が重要です。



「生きがい」と家族の思いのすり合わせ

定年後に働くかどうかの問題は、収入や健康だけではなく、「どう生きたいか」という価値観にも関わります。長年仕事中心の生活を送ってきた人にとって、仕事は社会との接点であり、自分の存在意義を感じられる場でもあります。そのため、単に「お金は足りるからやめる」という割り切りが難しい場合もあるでしょう。

一方で、子ども世代が「もっと趣味や旅行を楽しんでほしい」と願うのは、親の健康や人生の充実を思ってのことです。ここで大切なのは、どちらが正しいかを決めることではなく、お互いの思いを共有することです。

今後のライフプランや希望を率直に話し合い、「何のために働くのか」「いつまで働くのか」という共通認識を持つことが、後悔のない選択につながります。



“正解”は固定せず、定期的に見直す

定年後の働き方に絶対的な正解はありません。経済状況や健康状態、家族環境は時間とともに変化します。そのため、「70歳まで働く」と最初から決めつけるのではなく、数年ごとに見直す前提で考えることが現実的です。

例えば、65歳まではフルタイム、その後は短時間勤務に切り替える、あるいは一度退職してから再就職やボランティアに挑戦するなど、段階的な選択肢もあります。

将来を一点で決めるのではなく、複数のシナリオを用意しておくことで、環境の変化にも柔軟に対応できます。「今の自分にとって納得できるかどうか」を基準に、小さな判断を積み重ねていく姿勢が大切です。



自分と家族が納得できる着地点を探す

定年後の働き方に唯一の正解はありません。家計の見通しを数字で確認し、健康状態を踏まえ、自分が何にやりがいを感じるのかを整理することが判断の土台となります。

そのうえで、家族と率直に話し合い、互いの思いを尊重しながら方向性を定めていくことが重要です。「70歳まで働く」か「早めに引退する」かという二択ではなく、段階的な選択や見直しを前提に、自分らしいセカンドライフを設計していきましょう。



出典

総務省 家計調査 家計収支編

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー