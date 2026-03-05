医学部に入る人は医者にならないといけないのか？　現役医者が問う、【医師免許】を取る意味

AIの登場により、「病院の診察室にいる白衣のお医者さん」のイメージは、いまからの10年で大きく変わる。

その激変の時代に医師になるとはどういうことか。

医師であり、医療未来学者でもある著者が、これから医師になろうとする娘、そして医学部を目指す若い人たちへ向けて語る、医師の仕事のリアルとキャリア、そして「未来の医師の姿」とは。『医療未来学者の父が 医師になる娘へ語る これからの医の世界』より気になる章をピックアップしてご紹介します。

医学部は「臨床医養成課程」なのか?

医学部の学生はみんな、どんなに勉強が大変でも「絶対に医師になる！」という強い気持ちを持って日々努力していると思います。入学時点でそれが最大の動機である人は多いはず。もしかしたら例外を探すほうが難しいかもしれない。

しかし、日本の医学教育のある意味の「偏向」については知っておいてほしい。実際に医学部を卒業する学生のほぼ全員が、臨床医（世間で一般的にイメージされる病院のお医者さんです）の道に進むでしょう？ つまり医学部＝臨床医養成課程になっている。でもその状況は、医学全体から見ると、本来あるべき教育とは大きくかけ離れていると僕は思っています。

考えてみれば、あなたにもすぐわかるはずです。法学部を卒業したからといって、みんなが弁護士になる訳ではありません。弁護士になる人もいれば、企業で法務の仕事をする人、公務員になる人もいる。そもそもまったく違う分野に進む人も多い。

しかし医学部はまるで風景が違う。あたかもそこが「医師になるための専門学校」のように、みんなが臨床医になることが前提になっているようです。実際に医学部を卒業する人のうち、少ない大学でも8割、多くの大学では9割以上が臨床医になっているのは、臨床医の仕事が圧倒的に多いからです。

しかし、この「臨床医になることが前提」という考え方には大きな問題があると僕は思っています。医療の世界には、臨床医としての狭い視野しか持たない医師が圧倒的に多い。もちろん、彼らが悪い訳ではありません。僕自身、臨床医として専門性を極めた同級生や後輩の話に聞き惚れてしまうことも何度もあった。日々の診療に真摯に向き合っている素晴らしい医師は言うまでもなくたくさんいます。しかし、その「医学部＝臨床医になることが前提」という考え方が、医学部教育の全体像を歪めてしまっているのは一面の真実です。

あなたも、親戚のおじさんやおばさん、医学部に関係のない多くの友達や知り合い、なんなら医学部で出会う先輩たちからまで、「将来は何科に行くの？」と聞かれた経験があるのではないでしょうか。そのような質問ばかりされると、無意識のうちに、臨床医になるのが当たり前で、臨床医以外の選択肢なんて存在しないかのような気になってくるのではないでしょうか。

僕自身も、医学部に転向したとき、親戚から同じ質問をされました。相手に悪気がある訳はありません。ただ、医学の全体像を知らないだけ。しかし、そういう周囲の言葉が結果的に、医学生の視野を狭める「害悪」になっていると僕は思う。狭義の医師という職業に限定しないでみると、医学の知識を活かせる分野はたくさんあります。それにもかかわらず、日本は歴史的に「病院で働くお医者さん」を大量生産してきた。

もちろんこの背景には、国の思惑も大いに影響しています。医学部の学生一人にかかる教育費用は数千万円とも一億円とも言われるほど莫大。国からすれば、多額の税金を投じて育てた医師が臨床医になるのは当然のこと。医者不足が言われている昨今では、下手をすると、損だとさえ捉えかねません。どうしても臨床医を確保したいのです。

しかし、未来はどうなるでしょうか？ ＜医療未来学者が語るこれからの医療。医師はどのように「AI」と協働するべきか＞でも触れたように、AIが医療のプロセスの多くの部分を代替するようになれば、医師の役目は変わらざるを得なくなっていきます。医学部で学ぶ学生も、多様なキャリアパスの選択肢を考えなければいけない時代になっているのです。AIが代替する医療行為が増えれば、手のひらを返すように、国が「とりあえず医師になっておけば安泰」という安易な考えを持つ人材を排除する将来もあり得ます。

ところが、現在の医学部のカリキュラムは、そういった時代の要請と逆行し、昔よりさらに臨床に偏重している面があります。かつて、医学部6年間のうち、2年間を教養課程に費やしていましたが、今ではその期間が短縮され、1年生や2年生から臨床医学カリキュラムの一部が始まる大学が多く、学生が臨床実習に入る資格を厳しくするなどの制度の変化もあり、より実践的な教育の中身になっています。中には入学したばかりの1年生から国家試験対策をカリキュラムに組み込む医学部もいくつもあるのです。

もちろんこれは、病気が細分化されたり発見されたりして増加し、治療法が極度に多様化した現代医療のニーズに対応するためでもあります。たとえば、昭和のかなり早い時代から花粉症はあったはずなのに、当時はまだ原因が特定できずに、間違った治療や気休めに過ぎない治療しかやっていなかった。けれども、病気が遺伝子や分子生物学の知識を以て理解され、細分化され、治療法が画期的に増えたことで、教えるべき内容も溢れるようになったのは事実です。

そして、現在の医療環境では維持のための国家的な努力が必要になっています。診療科や地域による医師の偏在や医療機関の財政悪化が極めて緊急性が高い国家的な課題になりました。つまるところ、差し迫った医師不足がクローズアップされ、国が臨床医確保に躍起になっている。医師の働き方改革もそれに輪をかける状況を作っている。国が必死になるのは、よくわかるところです。巷間言われる「直美（ちょくび）対策」もその一環と考えてもらうとスムーズです。

少なくともこの現状が、医学部教育のあり方、そしてあなたたちのキャリア選択に大きな影響を与えることを、頭の片隅に置いておかなければいけません。医学部を表層的に「臨床医養成課程」と捉えてしまうことなく、医学の世界の真の広がりを知る努力をしてほしい。そして、そういう中で、あなた自身が本当にやりたいことを見つけてほしいのです。

医師免許は「手段」であって「目的」ではない

医学部受験という難関を突破した医学部生にとって、医師免許の取得は最大の目標の一つでしょう。

でも、心配しないで大丈夫です。医師免許は、コツコツ勉強すれば誰でも必ず取れます。比較する必要さえないのですが、あえて比較すれば、司法試験の合格率四割強という低率に比べても、はるかに取りやすいはず。医師国家試験の内容は、一つひとつは決して難解ではありません。たとえば、クレアチニン・クリアランスの計算。公式を覚え、繰り返し練習すれば習得できるものです。確かにそう。ただし総体としては、その量は膨大で、病気や薬の名前など記憶すべき事項が非常に多い。分厚い教科書を隅々まで何十回も繰り返し読むような、地道で時間のかかる作業が求められます。

僕自身、論理的ではない暗記ものの多さが苦痛で仕方ありませんでした。医学部や、そこに存在する自分が大嫌いになり、自己嫌悪に陥ることもたびたびでした。再受験までして医学部に進学したのに、です。まったくもう。

だからという訳ではないけれど、医学部時代はほどほどにサボりながら過ごしていました。運動部にのめり込んだり、極端に遊び惚けていたという絵に描いたような異端学生ではなかったけれど、コンピューターのプログラミングに没頭したり、ご多分に漏れず海外を放浪したりして緩く過ごした。

そんな僕は、6年生の秋に受けた医師国家試験の模擬試験で、学年で最下位に近い成績を取ってしまった。さすがにこのときは青ざめ、「マズい！」と思いました。焦っていたら、下宿先の電話が鳴る。電話の主は優等生代表の同級生K君（現愛媛大学教授）。彼は、「お前、ホントに大丈夫？」という心配の電話をかけてきたのです。同級生になってから、彼が作成した試験対策のノートには何度もお世話になっていたけど、実際に会話したのはそのときが初めてでした。お粗末な話です。

さすがにヤバいと思って、そこから1ヵ月間、寝食も忘れるほど必死に猛勉強しました。そうしたら、模試の成績がわずかに上向く徴候が出てきて少しホッとしました。その後も2ヵ月間ほど本気で勉強して、なんとか合格できたのです。いやいやまったく褒められたことではありませんし、そんなところは、絶対あなたにも他の後進にも真似なんかしてほしくない。その後、この章で書いている「医学体系の理解」に研修医の最初の数年間を遅まきながらつぎ込むことになったことは後悔しています。時期が後ろ倒しになっているのですよね。さらに言えば、当時の医師国家試験は、今よりも格段に易しかったのです。とは言え、今でも他の難関資格に比較すると、難しい訳ではありません。コツコツ努力すれば誰でも合格できるものです。

医師国家試験には、絶対にその答えを選択してはいけない地雷のような「禁忌問題」と言われるものがあります。たとえば、「化膿性関節炎に対して『ステロイド投与』」（2022年）、なんていう選択肢を数回選んでしまうと、他の問題がすべてできていたとしても不合格。そういうことも含めた万全の試験対策は必要ですが、これこそ、医学の体系が頭に入っていれば踏んでしまうような地雷ではありません。

医師免許を持つことは、臨床医だけでなく、その後どのような道に進むにせよ、非常に有効な「鍵」を手に入れることを意味します。たとえば研究分野においても、その価値は測り知れません。ヒトに関する医学的な研究を行う場合、チームに医師がいないと研究自体が実施できないことも頻繁にあります。医師免許は人に関するあらゆる研究を進める上で不可欠な資格となります。

また、別の話ですが、医師として日当5万円、10万円といったアルバイトも存在し、経済的な「最後の砦」となる側面もあります。これはあなたが将来、どんな道を選んだとしても、経済的な基盤を支える大きな力になります。＜「尊敬されて、年収が高い安定した職業＝医者」は幻想！ 現役医師が語る【医師に向いている】特性＞で書いたように、医師になることは経済的に豊かな生活を保証することを意味しないけれど、経済的に困窮することはないということは言えるかもしれません（ただし、アルバイトの単価は昭和の時代からほとんど変わっていなくて、相対的にどんどん安くなっているというデータもあります）。

話を戻します。忘れてほしくないのは、医師免許は、あくまでも、あなたが「やりたいことを実現するための手段であって、目的ではない」ということです。そこを履き違えて、免許取得自体をゴールにしてしまうと、その後のキャリア形成において視野が狭まり、成長が止まってしまう恐れがあります。その点は強く意識してほしいと思う。

意外に思うかもしれませんが、医学部を卒業しながらあえて医師免許を取得しない人もときどきいます。僕の知る限りで、医学部を卒業しながら医師免許を取得しなかった人は2人います。1人は埼玉医科大学在学中にゲーム会社を設立した森田和郎さん。もう1人は東大の生理学の教授であった伊藤正男先生です。伊藤先生の授業は学生時代に受けましたが、「生涯、基礎研究をやる私には医師免許は余分なものだから取らない」という理由で決断したと言われていて、学生の間ではかっこいいと評判でした。

このお2人の例は、自分のやりたいことが明確であれば、必ずしも医師免許の取得や臨床医の道にこだわる必要はないという、一つの示唆を与えてくれるのではないでしょうか。自分の将来を見通し、明確なビジョンを持っている人とそうでない人では、キャリア形成に大きな差が生まれる、という見方もできます。

だからあなたには、医師免許の取得に向けて努力しながらも、その先にある夢や情熱を見失わないでほしい。免許を取ることは通過点。自分の可能性を広げるための強力なツールに過ぎません。そのツールを使って何を成し遂げたいのかを、常に自分に問い続けることが、何よりも大切なのです。医師免許という「鍵」を手に入れても、それだけでは何も始まらない。その鍵でどの扉を開くかは、まさにあなた次第なのです。

