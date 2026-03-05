廣畑実さんが伝授する守備の特効薬…ハンドリングを柔軟にする“準備運動”

内野守備において、エラーを防ぐために最も重要なのは「打球が来る直前の準備」だ。大阪桐蔭高校で主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で指導者として活躍する廣畑実さんは、エラーを即座に減らせる「インプット動作」を推奨している。特別な器具も広いスペースも必要とせず、ピッチャーが投球するわずかな合間に誰でも実践できる。

廣畑さんが提唱するのは、グラブを持った手を「左上・左下・右上・右下」の4方向へ、意識的にしっかり伸ばす動作だ。守備においては360度全方向への対応が求められるが、あらかじめこの予備動作を入れることで、脳に「動く範囲」を覚え込ませ、とっさの判断に対する反応速度を高められる。廣畑さんはこれを「インプット動作」と呼び、脳と体の連動をスムーズにするための不可欠な準備と位置づけている。

加えて重要なのが、肘から先の「ハンドリング」の準備だ。腕を伸ばした後に、肘から先を軽く回し、グラブの重みを感じるほど手首の力を抜く。この脱力こそが、イレギュラーした打球への対応力を左右する。力が抜けていれば急な打球の変化にも手が反応し、柔らかくボールを収められる。ガチガチに構えて待つよりリラックスした状態で打球を待つ方が、守備のレンジは確実に広がる。

「準備した上で届かなかったのなら仕方ないですが、準備不足で一歩届かないことほど後悔するものはない」と廣畑さん。ギリギリの打球をアウトにできるかどうかは、投球間のわずかな時間をいかに有効活用できるかにかかっている。

この準備動作は、高度な技術を要するものではなく、小学生からでもすぐに取り入れられる。足を動かしたり、グラブを叩いたりして意識を高める方法もあるが、この「4方向へのリーチ」と「肘下の脱力」をセットで行う習慣は、守備の確実性を格段に引き上げる。大事な場面での“エラー癖”に悩む選手や、あと一歩が届かないと悔やむ選手は、次の試合からピッチャーが投げる前の「ルーティン」としてぜひ取り組んでほしい。（First-Pitch編集部）