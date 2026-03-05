実はビデオ判定の先駆けは「大相撲」だった!?…大鵬の戦後最多連勝記録を止めた「世紀の誤審」騒動の影響

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

ビデオ判定導入のきっかけは「世紀の誤審」

「三笘の1ミリ」。2022年12月まで開かれたサッカーワールドカップ（W杯）のカタール大会では、ビデオ判定も注目された。

江戸時代からほとんど変わらぬ習慣を引きずる大相撲は、時に「時代遅れ」との批判も受ける。だが、日本のスポーツ界でいち早く「ビデオ判定」を導入したのは、実は大相撲だ。

「世紀の誤審」と呼ばれる一番が導入のきっかけだった。行司の項で紹介した36代木村庄之助の山粼敏廣さんが、その一番を見つめていた。

1969年3月10日、春場所2日目。45連勝中の大鵬は、平幕戸田と対戦した。戸田に押し込まれて俵伝いに残そうとする大鵬。戸田は前に落ちながら大鵬を押し込み、大鵬に体を預けるように崩れていった。

立行司22代式守伊之助の軍配は大鵬。しかし、物言いがついた。行司軍配差し違えで、大鵬の戦後最多連勝記録が45で止まった。

この22代伊之助の弟子が、のちに36代庄之助となる山粼さんだ。

世論に押されて導入が決定

立行司が差し違えを犯すと、理事長に進退伺を出す。理事長室に出向くために背広に着替える際、22代伊之助がこう漏らすのを弟子の山粼さんは聞いたという。

「戸田の足が（出たのが）早いように見えたがなあ」

このつぶやきは翌朝、証明される。大鵬の黒星を報じる新聞の写真では、戸田の足が先に出ていた。戸田の足が俵の外に盛った砂「蛇の目」を掃いていたのだが、審判は見逃していた。相撲協会には抗議の電話が殺到した。

武蔵川理事長（元幕内出羽ノ花）は翌日に記者会見に臨んだが、ビデオの導入は「現在の工業用テレビ程度では審判員の参考にならない」と否定した。しかし世論に押され、理事長は場所中に非公式で理事会に諮り、翌夏場所からの導入を決めた。日本のスポーツ界での映像判定の先駆けとなった。

大鵬と戸田。誤審に振り回された2人に、この一番を尋ねたことがある。

まずは、負けだったのに「大金星」を挙げた戸田。引退後は年寄「雷」を襲名した戸田智次郎さんは生前、まだ誤審とは知らず支度部屋に引き上げてきた時の心境をこう話していた。

「あの人に勝てるとは、思ってもいませんでした。『勝ったのか……』と。立浪部屋に帰るまで、頭の中がぼーっとしていました」

しかし翌朝の新聞で「誤審」と報じられ、大騒動となった。戸田さんは、「前日の大金星の称賛から一転、誤審と揶揄されました。ただ、自分で（勝負判定を）決めたわけではありません。何と言われても仕方ありませんが……」と胸の内を語っていた。

戦後日本の象徴「大鵬」の思い

一方の大鵬は、まだ誤審と知らない敗戦直後の支度部屋でも、誤審とわかったのちも、こう語り続けていた。

「ああいう相撲をとるのが悪い」

戸田さんは、大鵬のこの言葉に救われたという。

「そう言ってくれることで楽になれました」

高度成長期に、子どもの好きなものとして「巨人・大鵬・卵焼き」と言われた大鵬は、復興を遂げていく戦後日本の象徴だった。大鵬が土俵に上がる午後5時45分、銭湯の湯船からは人が消え、テレビのある脱衣所がごった返したという。

大鵬は相撲協会を定年退職後も常に穏やかだった。しかし本当に、忸怩たる思いはなかったのか。晩年の大鵬にこう尋ねた。

「そうは言っても、戦後最多連勝という偉大な記録が誤審で止まってしまったことを、そんなに簡単に諦められるんですか」

「あの瞬間から、私はそう自分に言い聞かせたんだ」。大鵬はそう語り、微笑を浮かべた。

