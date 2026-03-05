「午後10時まで残業続きのリーダー」と「いつも定時帰りのリーダー」の決定的違い…あのトヨタにも通じる「ムダがない働き方」

午後10時まで残業するリーダーのチームと、いつも定時で帰るリーダーのチーム。どちらが高い業績を上げているのか？ 両者が部下を評価する基準の違いとは？

『仕事が「速いリーダー」と「遅いリーダー」の習慣』の著書がある石川和男氏が、トヨタの生産方式にも通じる「ムダのない働き方」の本質を明かす。

仕事が速いリーダーが重視しているもの

仕事が大好きなB課長は、いつも午後10時まで会社に残って残業していました。部下たちも夜遅くまで仕事をしており、午後8時ぐらいに退社しようとする部下には「今日は早いな」などと声をかけ、帰りにくい雰囲気を醸し出します。

B課長にとっての評価基準は、長時間働いているかどうか。そのため、残業すればするほど評価が高く、遅くまで残っている部下をかわいがっていました。

一方、A課長のチームは、リーダーであるA課長自身が定時に帰ります。部下も遅くまで残らず、「早く帰るほうがいい」という雰囲気になっていました。

この対照的な2チーム、パフォーマンスにも大きな差があったのです。

B課長のチームの業績は最悪でした。仕事の「質」が非常に低かったのです。そもそも夜遅くまで仕事をしていると疲れがたまってくるので、仕事のパフォーマンスが落ちてきます。しかも毎晩遅くまで残っていると、次の日まで疲れを持ち越すので、余計に低下してしまいます。ミスも多くなり、そのミスを修正するための仕事も新たに加わります。挽回するために、また残業するという悪循環。

10時まで帰れないことが当たり前の部署だと、10時に終わるように仕事の段取りを組んでしまうので、昼間はダラダラと仕事をしてしまうのです。さらにやる必要のない「ムダな仕事」までやってしまいます。

A課長のチームは、必要のない仕事は削減し、必要な仕事にだけ集中していました。仕事時間が短いので翌日に疲れを残さず、集中力も持続します。仕事自体の質も高く、密度の濃い時間になっていました。

仕事が遅いリーダーは「量」を重視します。遅くまで会社に残って仕事をしている部下が会社に貢献している、と考えるのです。一方、仕事が速いリーダーは「質」を重視します。限られた時間の中で、いかに効率的に仕事をするか？ 仕事にムダはないか？ 絶えず、考えながら仕事を進めるのです。

こんな仕事はムダな仕事

ところで、ムダな仕事とはどのようなものか、いくつか挙げてみます。

(1)自己満足でしかない仕事

提案資料を作る際、カラーやレイアウトにこだわるなどして時間をかけてしまいます。その割にお客様はあまり見ていないため、業績には結びつきません。

(2)やる理由のない仕事

「決まっているから」「前例はこうなので」という理由で行われている仕事の中には、「今では、やる必要がなくなった仕事」もあります。しかも、その項目はリーダーもほとんど確認しておらず、日々の営業にも役立ちません。

(3)意味のない打ち合わせ

必要もないのに部下全員を集め、ダラダラと続きます。リーダーが議題から脱線しても誰も止められず、打ち合わせは長引きます。

トヨタ生産方式にも通じる「ムダがない働き方」

リーン生産方式と言われる手法があります。トヨタなど日本の自動車産業における生産方式がアメリカで研究され、体系化されたものです。リーンとは「贅肉がない」「脂肪が少ない」という意味で、つまり「ムダがない生産のやり方」ということです。

リーン生産方式のベースの一つに「顧客にとって価値を生まないものは全てムダとみなす」という考え方があります。この考えをもとに、やるべき仕事を次のステップで絞り込んでいきます。

(1)やらなかったら、どうなるかを考える

(2)やらなくても何も変わらない仕事はやめる

(3)やるべき仕事の目的を考える

(4)その目的を別の手段で実現できないかを考える

そもそも、残業しても会社の評価につながることはありません。どれだけ質の高い仕事をして、価値を生み出すかが重要なのです。

