MAGAエリートが集まる会員制「秘密クラブ」…創設メンバーに名を連ねる大金持ちとバンス副大統領の「緊密な関係」

MAGAのための会員制クラブ

米首都ワシントンDC北西部のポトマック川の河岸沿いにあるジョージタウン。高級レストラン、バーやファッショナブルな高級ショップが並び、活気に満ちたナイトライフが楽しめる地区だ。

そのクラブは、ジョージタウン・パーク裏手にビリヤードバー「Clubhouse」があった地下空間を改造した店で、昨年4月下旬にオープンした超限定的な会員制の「Executive Branch」である。

米政治メディア「ポリティコ（Politico）」が、同年4月26日夜、DC市内のウィラード・インターコンチネンタルホテルでドナルド・トランプJr.（トランプ大統領の息子）、投資銀行家で1789 Capital創業者のオミード・マリク、ホワイトハウス（WH）AI（人工知能）・暗号資産担当顧問のデイビッド・サックス（元ペイ・パル最高執行責任者）の3氏共同主催のパーティーの席で、同クラブ誕生が明かされたとスクープした。

一言でいえば、MAGA（「アメリカ・ファースト」のコアなトランプ支持者）のための会員制クラブ（厳格な入会要件と入会金50万ドル超）で、企業の経営幹部（C-suite層）がトランプ大統領の顧問や閣僚とメディアやロビイストの目を気にせずに交流できる環境を確保することで、同所を拠点にワシントン社交界を再構築する意図があるという。

2月28日午前（現地時間）、米国とイスラエルの合同作戦でイランを軍事攻撃し、同国の最高指導者ハメネイ師を始め、精鋭軍事組織「革命防衛隊」のモハンマド・パクプル司令官、最高指導者上級顧問で国防評議会事務局長のアリ・シャムハニ氏のほか、ナシルザデ国防相、ムサビ軍参謀総長らも会議中に弾道ミサイル攻撃で殺害された。

米国、イスラエルによるハメネイ執行部排除作戦は今後1カ月余継続すると伝えられる中で、なぜワシントンにある高級会員制クラブ「Executive Branch」など“軟派な”テーマを取り上げるのかとおしかりを受けそうだが、暫く我慢していただく。

実は関係がある。

「不動産王」の息子

件のクラブ創設メンバーであり、オーナーでもある人物名にアレックス＆ザック・ウィトコフ氏の名前がある。

まさにイラン攻撃2日前の26日、スイス・ジュネーブでイランの核開発を巡り、仲介者のオマーンのブサイディ外相と米国のスティーブ・ウィトコフ中東担当特使、大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー元上級顧問が会談している。この核協議は、イラン攻撃Xデーまでの交渉引き伸ばしに使われたとされる。

弁護士であり「不動産王」であるS・ウィトコフ氏の息子が、クラブ創設メンバーのアレックス＆ザック兄弟なのだ。これだけではない。

冒頭に挙げたWH特別顧問のデイビッド・サックス氏は、最近、トランプ大統領とよりを戻した、あのEV（電気自動車）「テスラ」やスペースXのオーナーであり、PayPalやOpenAIの巨額出資者である大富豪イーロン・マスク氏と極めて似たキャリアの持ち主だ。

同世代で同じ南アフリカ出身。米スタンフォード大学卒業、シカゴ大学ロースクール修了。今やシリコンバレーの伝道師とされるピーター・ティール氏の下でPayPalの最高執行責任者（COO）を務め、その後マイクロソフト社が提供する企業・組織向けの「社内SNS」Yammerの創業者CEO。ティール氏の推し活でパランティア・テクノロジー、Uber、Airbnb、スペースXへの初期投資者でもある。

こうして見てみると分かるように、トランプJr.、サックス、マリク氏らはJ・D・バンス副大統領と特に緊密な人物、あるいは熱心な支援者でもある。

続く後編記事『保守派富裕層がメンバー入りを熱望…ワシントンにできた「超高級秘密クラブ」はまるで「トランプの館」』では、この「秘密クラブ」の内実に迫る。

