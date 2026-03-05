彬子さま vs 信子さま、三笠宮家の「壮絶バトル」はまだまだ続く…重要行事を「ご欠席」したウラ事情

なぜか今年はご欠席のウラ事情

3月1日、三笠宮𥶡仁親王妃家の当主・信子さまは第97回宮様スキー大会国際競技会の賜杯授与式に参列された。

「この大会は毎年2月下旬から3月上旬にかけて、札幌市周辺で開催される国際スキー連盟公認の競技会。バイアスロンなら『常陸宮杯』、男子スラロームなら『高円宮杯』といったように、それぞれの競技が各宮家の宮号を冠しています。

昨年3月の授与式には、三笠宮家の当主で長女の彬子さまも臨席されましたが、今年はお姿がなかった。ひょっとしたら、母・信子さまと同席するのを避けられたのかもしれません」（皇室担当記者）

信子さまと彬子さまの確執は根深く、もう20年以上も冷戦状態だという。親子仲がここまでこじれたのは、がんだった𥶡仁親王がアルコール依存症になり、夫婦仲が冷え込んだからだ。

信子さまは2004年から宮邸を出ていて、事実上の別居状態にあった。2012年に𥶡仁さまが亡くなってからも、母と娘が険悪なため𥶡仁親王家は当主を決められず、次女・瑤子さまと3人で三笠宮家に合流した。

「2024年11月、三笠宮家の当主だった百合子さまが薨去され、信子さまと彬子さまのどちらが宮家を継ぐのか注目が集まっていました。百合子さまの葬儀で喪主を務めたのは彬子さまで、相変わらず別居状態だった信子さまが出席すらさせてもらえなかった。それからしばらく、三笠宮家では当主不在のままだったんです」（同前）

「痛み分け」かと思いきや……

跡目争いに決着がついたのは2025年9月。宮内庁が仲裁に入り、三笠宮家は長女の彬子さまが継承、信子さまは「三笠宮𥶡仁親王妃家」を新たに創設し、当主として独立された。女王である彬子さまの当主就任と親王妃も宮家創設は、どちらも明治以降初めてのこと。きわめてイレギュラーな形で、「痛み分け」の解決となったわけだ。

「ただ実質的には、信子さまに分がある決着と見ていいでしょう。『三笠宮家』の当主を譲る代わりに独立できて、年間でもらえる皇族費も3050万円に倍増しましたから。対する彬子さまは、新宮家に『三笠宮』の文字がつくことに対して、強い不満を抱いているといいます。お二人の確執はいまだに続いているのです」（宮内庁関係者）

その証拠に信子さまは、昨年9月に行われた悠仁さまの成年式の祝宴を急きょご欠席。『体調が整わないから』という理由だが、その前の儀式には出席されていたので、彬子さまと同じテーブルで食事するのを避けたのではないかと言われている。年始の一般参賀でも、隣同士だったお二人は目さえ合わせなかった。

なぜか愛子さまと急接近

実の娘たちとは犬猿の仲の信子さまだが、なぜか両陛下の長女・愛子さまとは、たびたび仲睦まじい様子を見せている。たとえば2年前の歌会始では、成人を迎える愛子さまにちなんで、「成人を 姫宮むかへ 通学に かよふ車窓の 姿まぶしき」と詠まれた。

「2月1日、信子さまは日本盆栽協会の名誉総裁に就任され、17日には国風盆栽展を訪れた両陛下と愛子さまを案内していました。新年一般参賀でもしきりに愛子さまに話しかけていましたし、信子さまから距離を詰めているようにも見えます。

著書『赤と青のガウン』が大ヒットしたこともあって、ここのところ彬子さまはメディアに引っ張りだこです。信子さまも負けじと、愛子さまの人気にあやかろうとお考えなのかもしれません」（同前）

三笠宮家の分裂を経て、親子の確執は第2ラウンドを迎えているのかもしれない。

三笠宮家の母と娘による「お家騒動」はまだまだ収まりそうにない……。関連記事『三笠宮家の「相続バトル」、これから「第２ラウンド」が始まりそうな驚きの理由』では、今後の行く末を詳しく解説する。

