「高市チルドレン」大量当選で試される資質…直木賞作家の息子、筆談ホステス、「取材拒否」26歳議員も

「高市ブーム」で自民党の新人が大量当選

空前の高市ブームで大勝を果たした自民党ですが、比例単独の新人候補だけで27人、その多くが当選を果たして、候補者が足りずあまった議席が他党にまわるという珍現象さえおきました。

今回の比例単独の新人たちが、いかに党からも期待されていなかったかは、自民党のHPをみても、わかります。比例上位の候補は写真も政策や事務所の連絡先が掲載されていますが、名前だけで写真も政策もなにも記載されていない候補者が、相当数当選してしまっているのです。

たとえば、自民・北海道比例区では、現職の伊東よしたか氏のみ、写真や生年月日だけでなく経歴などが掲載されていますが、他の二人の候補は写真もなし、あるのは生年月日の記録だけで経歴も政策もありません。

同様に、北関東ブロックでも現職3人は写真も経歴もありますが、他の5人は生年月日のみ。しかし、そんなHPでも生年月日のみが記載された新人が2人当選というのですから、有権者はどんな人間が議員になって1年2200万円の歳費をもらい、ほかにも経費や議員会館の事務所や議員宿舎、そして公設秘書まで与えられるのか、まったくわからないことになります。

元々比例単独候補は、たすきをかけるにしても、自分の名前はかけず、「比例は自民党に」と繰り返す演説しかできないのですが、それにしても、経歴をみて、この人が自民党で当選していいのかとおもうほど、いろんな党を渡り歩き、とにかく国会議員になりたかったんだろうなという人が目立ちます。

「筆談ホステス」も当選

たとえば、比例東海ブロックで当選した斎藤里恵氏。この名前では、知名度はありませんが「筆談ホステス」のベストセラーをだした銀座の人気ホステスとしてなら、知っている人も多いでしょう。この人、ホステス業で稼いだにも関わらず、なぜか政治の道を志し、2015年には東京都北区区議会議員に「日本を元気にする会」（みんなの党が解党したあとに分裂してできた政党）公認候補としてトップ当選。2019年には区議をやめて、立憲民主の参議院比例区で立候補するも落選。翌年、都議会北区に共産党の支援も得て、立憲から都議会選挙にでるも落選。

2021年には北区から大田区に選挙区を変え、当選。2025年立憲民主会派を離脱して一人会派「東京を元気にする会」を結成。その後、自民党に鞍替えして、参院の比例区で立候補したものの31人中29位で落選。今回の選挙では野田聖子氏の後押しを受けて比例東海に移り、名簿順位は36位ながら当選しました。

共産党支援をえた時期もあったのに、自民党へという政治的振り幅も大きいのですが、若いころは「青森一の不良娘」といわれた時期もあり、万引きをした洋品店に誘われて働いたことがきっかけで接客業の楽しさをしり、上京して銀座に務めたという波瀾万丈の経歴の持ち主でもあります。この上昇志向を、努力の美談ととるか、野心家ととるか微妙な感じがします。

「女子大生ママ」として話題になった人物も…

同じホステス出身でも、比例九州ブロックの白坂亜紀は、自民党一筋。しかも、早大在学時より、日本橋の老舗クラブで女子大生ママとなり、20代で、銀座に二店を開店したというやり手ママです。元々は大分県の竹田で「荒城の月」の滝廉太郎の生家だった旧家で生まれ、1985年早大に進学、2018年には、NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」「銀座よるの女たちスペシャル」に出演するなど、大学などで、女性の生き方についての講義まで行っています。その間、出産、バブル崩壊、リーマンショック、大震災など数々の銀座の危機を乗り越え4店舗まで店を増やしました。。

あるとき、故郷大分の経済状況を調べているうちに、参院大分選挙区補欠選挙があることを知り、県蓮の公募に応募。立憲民主の現職と激戦の末当選し、安倍派に入会。しかし2025年の参院通常選挙では、立憲民主の元職に敗れ落選。今回の衆院選では比例九州単独35位という低評価でしたが、高市ブームにのって当選しました。

白坂議員の場合は、銀座みつばちプロジェクト理事や銀座料理飲食業組合連合会の理事をするなど、単なるホステスではなく多面的な活動が選挙にもプラスになったようです。

銀座でも、ホステスにノルマを課さない経営を試みたり、若いホステスにはマニュアルをつくったりなど、アイデアの多さで話題になったことも当選につながったのではないでしょうか。

ただし、心配な点は、人見知りなこと。なじみのワインバーでワインを四杯ほどあけてウォーミングアップしてから、出勤するというのですが、国会では、同じことは許されないとおもわれます。それとも、初質問は、ワイン一気飲みから始めるのでしょうか。

若手新人議員の「珍風景」

北海道では、自民党道議の娘で、いわば数あわせのつもりで父が立候補させた、村木汀の25歳11カ月の史上最年少当選が話題になっていますが、吉田有里は、村木より比例名簿下位ながら、当選。ヨガインストラクターという不思議な経歴のあと自民党参院議員の秘書を5年勤めていました。比例順位からいっても、村木と同じく、数あわせ組だっただろうとおもわれますが、こういうチルドレンが次の選挙で大量に落選してゆくのが、選挙の歴史だったので、今後が注目される人であることはまちがいありません。

とにかく、新人比例単独候補は、選挙でも、きちんとした演説や政策を話さないまま当選した人間が多いので、初登院の日にも、珍風景がみられました。長田紘一郎は、早大大学院を出て、細野豪志衆議院議員の秘書をしていましたが、今回、東海ブロックから（比例単独・名簿登載順位第37位）立候補し、初当選しました。

昔の問題発言新人、杉村太蔵氏のように、明らかに数あわせで立候補をした可能性が高いのですが、通ってしまい、いきなり、メディアの洗礼を受けました。

初当選時の年齢が26歳3ヶ月と、この総選挙では村木汀の25歳11ヶ月に次ぐ2番目の若さだっただけに、当選後の2月17日に自民党本部で行われた新人議員の研修を終えた長田に、テレビ局は注目。テレビ朝日の『報道ステーション』の取材班がインタビューをしたのですが、長田議員は取材班にほとんど目を向けず、「えぇ…まぁ、ちょっと、あの、また時間がありましたら」と答え、「ちょっと電話が、すみません」と耳にスマホを当てながら取材に応じようとせずこの場を足早に去って行きました。

しかし、映像は誤魔化せません。カメラに映った長田のスマホはホーム画面のままで、電話を受けたり、かけているのであれば、スマホの画面が切り替わってるはずなので、SNSでは「エア電話」とからかわれてこの光景が拡散されました。

選挙期間中に一度もマイクを握らず当選

長田議員は、それでもインタビューを受けようとしたから、マシな方かもしれません。

比例東海ブロックで単独・名簿登載38位でしたが、高市ブームで当選してしまったのが世古万美子（せこまみこ）氏。政治家としての経歴はありませんが、名古屋音楽大学卒業後は三重県庁に入り、県議会事務局職員を経て、2019年に自民党三重県連に入党、県連職員を務めていました。そして前回の衆院選でも比例単独34位で立候補落選。まあ、数あわせ要員として、立候補させられたのだと思いますが、今回は順位38位なのに当選してしまいました。

選挙期間中は一度もマイクを握ることもなく、事務職としてほとんど選挙運動もしないまま当選。投開票日当日は、父親と自宅のテレビで開票状況を見守っていたといいます。

世古が当選後、初めてマスコミの取材に応じたのは、投開票日から1週間が経過した2月15日のことで、これには三重県連側が当選直後に「取材は当選証書付与の後に受ける」と先延ばしをして誤魔化そうとしたことによりますが、2月18日の特別国会の初登院では、他の新人議員が足を止め、記者の問いかけに応じていたのに、世古氏は一切記者の問いかけに応じることなく、足早に議事堂の中へと入っていったといいます。

とにかく言った者勝ち。中傷三昧、悪口三昧、自慢三昧の今の政界では珍しい存在ですから、当選し、多額の歳費などを受け取る以上、世古氏の永田町にはないキャラクターをいかした政治活動をしてほしいものです。

直木賞作家の息子も初当選

変わり種は、まだまだいます。文月涼（ふづき りょう）氏という作家のような名前の男性が、比例東海ブロックで当選しました。カメラマンをしたり、日産自動車に入社したり、内閣サイバーセキュリティセンターの定石サイバーセキュリティー分析官をしたりと多彩な人生経験がありますが、現在は千葉県で兼業農家と漁師を営むという不思議な経歴です。

そして、父親は直木賞作家の高橋治氏（映画監督でもありました）。『風の盆恋歌』（かぜのぼんこいうた）という富山市八百町の祭りをテーマにした小説で原作にしたテレビドラマ・舞台・漫画作品まで出ました。私も担当したことがある作家さんですが、威張らず丁寧で、私も富山市に同行しましたが、地元のひとたちの歓迎ぶりが暖かく、人柄がしれる人でした。文月氏も、ペンネームなのかもしれませんが、単に数あわせだけでなく、五回の立候補をへて今回当選した以上、千葉での野性児生活とはまったくちがう政治的目標があるのかもしれません。

他にも、当選回数は三回ながら、8年ぶりに比例九州ブロック単独36位で当選した河野正美氏。父河野正氏は日本社会党の衆院議員を八期務めたベテラン議員。母方祖父は、横山静雄陸軍中将で、戦犯として死刑判決を受けたが、巣鴨プリズンに移送後減刑され釈放されたという家族がいる精神科医ですが、太陽の党、日本維新の会、などで議員をつとめたものの、一度は政界引退を表明。2021年、引退を撤回して自民党から何度も比例で立候補していましたが、今回ようやく当選。アベノミクスを評価せず、村山・河野談話をみなおすべきではない、とか、ヘイトスピーチ規制に賛成するなど、高市タカ派路線とは一風ちがう意見の持ち主なので、今後の党内での活動が注目されます。

