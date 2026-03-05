アメリカが硫黄島に「核兵器」を置いていた…多くの人が知らない「秘密の歴史」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1945年2月19日、硫黄島の戦いが始まった。日本兵が2万人が亡くなり、1万人の遺骨がいまだに見つかっていない。

補償で終わらせよう

希望を強めたのは日本政府も同じだった。

たとえば、1957年6月、岸信介内閣総理大臣が訪米した際に行われたダレス国務長官との会談。〈極秘〉と書かれた会談録によると、岸は琉球及び小笠原の施政権返還を求めた上で〈小笠原については、右の他に帰島問題がある。戦争以来七―八千のものが内地に来て未だに帰島出来ないでいる。（中略）速かに帰島の実現が出来るよう希望してやまない〉と訴えた。

これに対して、ダレスは〈多数島民の帰島は困難である。大統領の承認が得られるかどうかわからない〉と後ろ向きな応答をしながらも、帰島問題について検討していく姿勢を示した。

しかし、3ヵ月後に示された米国側の検討結果は、日本側にとって残念なものだった。9月23日に訪米した藤山愛一郎外務大臣はダレスからこう告げられた。

〈小笠原に関しては（中略）その後帰島を研究したが、結論は否定的である。この問題は軍当局との間で議論をつくしたところである。（中略）軍に理由ありとの結論に達せざるを得なかつた〉

さらにダレスは、軍部の頑なな姿勢を示すように、こう続けた。

〈軍は混血系を（父島に）帰したことも失敗であつたと考えており、右はsecurity reasonに由るものである〉

混血系とは、明治期に日本の領有権が確定する前から小笠原諸島に住んでいた先住者とその子孫を指す。日本以外のルーツを持つことから「欧米系島民」という呼ばれ方もする。彼らも1944年の強制疎開の対象となり、本土に移ったが、戦後、1946年3月26日、国務・陸軍・海軍三省調整委員会において承認された、同年3月21日付「SWNCC 214／4」により、米国は欧米系島民に限って米軍統治下の父島への帰島を認めていた。人数は約130人だった。

彼らを父島に帰すべきではなかったとすら軍部は考えている、とダレスは説明した。その理由に挙げた〈security reason〉とは〈安全保障上の理由〉を意味する。自国の安全を守るためには、島民を帰すわけにはいかないと強調した上で、帰島の代替案を示した。

〈補償については実際的解決方法として日米間に検討の用意あり〉

帰島はできない。代わりに、補償で終わらせよう。米国側は、そう迫ってきたのである。

核の秘密基地に

米側の補償で解決するという考え方を受け、1961年6月8日、「日本国との平和条約第三条の規定に基づく合衆国の権利の行使に関連して合衆国が執つた措置から生じた小笠原群島その他の諸島の旧居住者であつた日本国民の請求権の解決に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文」が日米間で取り交わされ、600万ドルの支払いで落着されることとなった。

しかし、この交換公文では、〈また、関係日本国民の前記の諸島への復帰の要求をなんら害するものでもないとの了解の下に行なわれるものであります〉と規定されている。

これは交渉の際、日本側の希望として、帰島要望の挿入を求めたことにより定められたものだ。あくまでこれらの補償と帰島問題は別個であることが日米間で了解されている。この時点においても、日本政府は旧島民の帰島を諦めていなかった。

それにしても〈安全保障上の理由〉とは──。

そう繰り返していた米国の軍部の意図は、いったい何だったのか。それが明らかになったのは、終戦から半世紀経った1990年代に入ってからのことだった。

機密指定が解除された国防総省の一文書。それは「核兵器の保管と配備の歴史」と題された公文書だった。そこには、1950年代以降、米軍が世界中のどこに核兵器やその関連装備を配備していたかが、詳細に記録されていた。

国・地域名は一部黒塗りにされていたが、「天然資源保護協会」のロバート・S・ノリスらの精緻な調査によって、黒塗りの中に「硫黄島」と「父島」が含まれていたことが判明した。

つまり小笠原諸島は戦後、米軍が核兵器を隠す秘密基地だったのだ。

配備時期と日米交渉の経過を突き合わせると、次の流れになる。

1956年9月：硫黄島に核兵器配備

1957年6月：岸との会談でダレスが「帰島は困難」と発言

1957年9月：藤山との会談で「軍に理由あり」と説明

1959年12月：核兵器撤去

1961年6月：交換公文が取り交わされ、600万ドルを補償

1965年1月：佐藤・ジョンソン会談で墓参検討に同意

この年表が示していることは明白だった。米国が帰島を拒んだ〈安全保障上の理由〉とは、まさにこの“核の秘密”を守るためだったのだ。

硫黄島に核兵器が置かれていたのは1956年から1959年。まさにその最中に、米国は頑なに旧島民の帰島を拒否していた。そして、核兵器の撤去後の1965年になって、墓参を認める姿勢に転じている。

「帰れなかった」のではない。「帰らせなかった」のだ。

核の存在を隠すために──。

この変化は、米国の核戦略の転換と軌を一にしていた。1959年に硫黄島から核兵器が撤去されたのは、新型核ミサイル「ポラリス」が配備された時期と重なる。通信と潜水艦技術の進化により、硫黄島を常時核配備の基地にしておく必要性はなくなったのだ。

そして1965年1月、佐藤栄作総理が訪米。ジョンソン大統領との会談後、発表された共同声明にはこう記されている。

〈大統領は（琉球及び小笠原諸島の）、施政権返還に対する日本の政府及び国民の願望に対して理解を示し、（中略）大統領は、旧小笠原島民の代表の墓参を好意的に検討することについて同意した〉

ついに、米国は姿勢を変え始めた。それは、核がすでに撤去され、秘密を守る必要がなくなったことを意味していた。

同年5月、戦後初の墓参団が硫黄島に派遣された。そこから歴史は一気に動き始める。

墓参実現から約2年後の1967年7月15日には、三木武夫外務大臣とU・アレクシス・ジョンソン駐日アメリカ大使との会談が行われ、日本は小笠原返還を正式に要求した。

米国が返還交渉のテーブルに着くに至った背景には、激しさを増す日本国内の反米世論があった。

米国がベトナム戦争に本格参戦したことや、ソ連が先んじて北方領土への旧島民の墓参を認めたことなどを背景に、米国の姿勢に対する批判が強まっていた。日米安保条約の更新期限も1970年に迫り、日本の国民感情の改善は米国の急務となっていた。

そして、1968年6月26日。

硫黄島を含む小笠原諸島の施政権が、日本へと返還された。戦後23年。ようやく祖国の元に、島々は戻ってきた。

だが、その喜びの陰に、忘れられた人々がいた。

返還の日、父島には旧島民が大勢集い、セレモニーが行われた。東京・日比谷公会堂でも盛大な祝賀会が開かれ、当時の皇太子皇太子妃両殿下（現・上皇上皇后両陛下）も臨席した。父島も本土も祝賀ムードに染まった。

だが、硫黄島で行われた返還行事に、旧島民の姿はなかった。旧島民は招かれなかった。そこにいたのは、米軍と自衛隊の関係者だけだった。

帰れるようになったはずの故郷に、誰も帰れなかった。セレモニーは行われても、島は何も変わらなかった。

硫黄島と、他の島々との明暗を象徴するような一日だった。

この一日に至るまでの日米の公文書や記録に目を通した私は今、こう確信している。硫黄島が返還された後もなお、島民が帰れなかった理由。その核心には、国家間の隠された外交の駆け引きが横たわっていたのだ。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

