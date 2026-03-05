なぜ今、日本のインフラが「危機的状況」にあるのか…意外と知らない「厳しい現実」

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

注目の新刊『日本のインフラ危機』では、私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を豊富なデータと事例から解き明かす。

なぜ日本にはインフラが多いのか

〈日本には膨大なインフラが存在しています。まずはざっと数字を挙げてみます。

道路橋：約73万橋

トンネル：約1万2000本

道路：総延長約128万キロメートル

上水道管：総延長約74万キロメートル

下水道管：総延長約49万キロメートル

数字としては多く見えますが、実際どれほどなのでしょうか。日本と海外の主要国の橋の比較を示します（図表1-4）。

道路橋を例にとってみましょう。日本には狭い国土に73万もの道路橋が建設され、人口密度のように1平方キロメートル当たりの橋の数（橋密度）で表すと1.93となります。アメリカや中国は0.1未満、ドイツ、フランスは0.3程度（イギリスでは0.6程度）であり、いかに日本が多くのインフラを抱えているかがわかります。

なぜこんなに多いのでしょうか？ 税金を無駄遣いし、多くの不要なインフラを整備してきたと批判する人もいますが、そうではありません。

アメリカやヨーロッパをドライブしてみるとわかりますが、欧米諸国の多くは広大で平坦なため、橋などをかけなくてもあちこち行き来できます。対して日本は急峻な山々に囲まれ、そこを縫うように川をまたぎ、山をくりぬき、橋やトンネルが整備されたため、インフラが多いのです。

図表1-5は建設後50年以上経過するインフラの割合を試算した結果です。

道路橋の割合を見ると、2023年3月時点で約37％であるのに対し、2030年には約54％、2040年には約75％になると試算されています。つまりこの十数年で急速に老朽化が進行していくのです。

また、トンネル、河川管理施設、水道管路、下水道管渠、港湾施設などその他のインフラは、橋ほどではありませんがいずれも今後老朽化が進むことが予想されます。〉（『日本のインフラ危機』より）

都道府県別にみる補修未実施の橋

〈NHKは国土交通省が公開している「全国道路施設点検データベース」と情報公開請求で得られたデータをもとに、道路橋の補修状況について管理者別に分析をおこなっています。

その結果、対策が必要な橋のうち手を付けられていない補修未実施の橋の割合は、国が33％、都道府県が37％、政令市が63％、市区町村が60％となりました。点検の結果「対策が必要」とされながら、手が付けられていない橋やトンネルの数は全国で3万3390ヵ所（橋3万2320ヵ所、トンネル1070ヵ所）もあることになります。

また、国が求める「5年」を超えて対策に着手できていない橋の割合については国が0％、都道府県が4％、政令市が15％、市区町村が16％と、やはり政令市や市町村で高い傾向がみられました。その数は橋6967ヵ所、トンネル74ヵ所で、合計7041ヵ所に上ります。

都道府県別（図表1-11）にみると、対策ができていない橋の数は、新潟県が648、福島県が537、山口県が406、長野県が356、宮城県が281と、地方の県で多い傾向があります。

このうち新潟県や福島県、長野県は県の中でも面積が広く、インフラの数も多いことが理由に挙げられます。〉（『日本のインフラ危機』より）

人が足りない！

〈インフラメンテナンスの問題を考える上でもう一つ深刻なのは、この業界に従事する担い手の問題でしょう。要するに、「人が足りない」という話です。

55歳以上の就業者の割合を見ると、建設業の割合は明らかに全産業に比べて高く、他産業以上に高齢化が進んでいることがわかります（図表1-19）。

その一方で、若者の就業者は全産業に比べて低く、今後の建築産業の担い手の確保が大きな課題であることは明らかです。

次に、年齢階層別の建設技能者数では、建設業を支える60歳以上の割合が約26％程度（77.6万人）となっている一方で、29歳以下の割合は全体の約12％程度（35.3万人）に過ぎません（図表1-20）。

つまり、60歳以上が大量に退職した後の人材確保・育成が喫緊の課題となっている。そのためにも担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上を進め魅力ある業界にしていく必要性が高まっているのです。〉（『日本のインフラ危機』より）

