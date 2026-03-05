トランプ襲撃から著名人射殺まで…アメリカでいま「政治暴力」が止まらず「脅威のレベルは9.11当時より高い」と言われる理由

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈安倍晋三元首相の銃撃からトランプ暗殺未遂まで…現代社会の最大脅威、世界を震撼させる「ローンウルフ」という病理〉に引き続き、デジタル空間の過激思想に詳しい著名なラビ（ユダヤ教の指導者）、エーブラハム・クーパーの解説を見ていく。

加速主義

クーパーは「孤独なテロリスト」のメンタリティーについて「ロシア帝国末期の19世紀終わりから20世紀初め、ツァーリ（皇帝）の打倒を目指した反体制のアナキストと通じるものがある」と話す。

「インターネット空間を見るがいい。爆弾の作り方や銃の撃ち方まで載っている。それらのサイトは『クリックしてごらん。別の世界にいざなってあげる』とささやきかけてくる。孤独なテロリストは『自らの過激思想を実現するすべをようやく手に入れた』と感じることだろう」

暴力による皇帝打倒を目指した帝政末期のアナキスト。孤独な逆心は1世紀の時を経てよみがえり、ローンウルフへと転生を遂げる。クーパーは「現代のアナキストはデジタル空間でつくられる」と強調した。

こうした状況はSNSの普及に伴って加速している。それを象徴するのが「加速主義（アクセラレーショニズム）」だ。敵と見なす人物を殺害したり、電力網などの公共インフラを破壊したりして、目的達成を速めようとする過激思想である。

「例えば、議会制民主主義に不満があるとする。放火が頭をよぎったとしても、普通なら議事堂に火を付けたりしない。ところが、加速主義者は本当に油をまき、火を放とうと考える。そこにはアナキストの心理が働いている。既存の体制を否定し、暴力に訴えてでも世界を変えようとする」

分断が著しく進むアメリカでは、加速主義者による公共インフラへの攻撃が増えている。「ウエストポイント」の通称で知られるアメリカ陸軍士官学校のテロ対策センターは23年のリポートで、不気味な兆候を指摘している。

それによると、16〜22年、加速主義的動機に駆られ、白人至上主義者がエネルギーシステム襲撃を企てた計画が「劇的に増加した」という。リポートは極右への注意を喚起しつつ、極左やアナキストの脅威にも言及した。

常態化する政治暴力

政治的な暴力も常態化している。保守とリベラルの分極化が進む中、対話を通じて妥協点を探るのではなく、異なる立場を頭から拒否し、手っ取り早く"問題"を除去しようとする風潮が背景にある。

トランプ暗殺未遂事件は、そうした状況を劇的な形で示したが、それだけにとどまらない。20年11月の大統領選の前月に発覚したミシガン州知事グレッチェン・ウィットマー（民主党）拉致未遂も、全米に大きな衝撃を与えた。

極右民兵組織に属する主犯の男は、ウィットマーを拉致後に殺害することも視野に入れていた。事件を機に暴動を呼びかけ、政府当局者を襲撃し、「全米に暴力の『ドミノ効果』を引き起こそうとしていた」（検察当局）とされる。

そのもくろみは失敗したが、計画発覚から3ヵ月後、別の政治暴力が持ち上がる。ブラジル議会襲撃の「原型」となった21年1月6日のアメリカ議会襲撃事件だ。警察官1人を含む5人が死亡した。

22年10月には、トランプを「救世主」とあがめる極右陰謀論者が、当時の下院議長ナンシー・ペロシ（民主党）のカリフォルニア州の自宅に押し入った。ペロシは留守だったが、家にいた夫ポールの頭をハンマーで殴り、大けがを負わせた。

23年には連邦上下両院議員への脅迫件数が8000件を超え、17年から倍増した。24年11月の大統領選に先立ち、6月に実施された全米世論調査では、トランプの復権を阻止するために「暴力は正当化される」と回答した人は10%に上った。(注3)

回答者の多くは左派だろう。25年9月、それを裏付けるような事件も起きた。大統領のドナルド・トランプに近い著名な保守政治活動家チャーリー・カークが、銃で撃ち殺されたのだ。

実行犯のタイラー・ロビンソンは男性から女性に性別変更中の交際相手と同居し、LGBTQ（性的少数者）の権利を擁護していた。反LGBTQを訴えるカークの主張に反発し、「話し合いでは解決しない憎しみもある」と語っていた。(注4)

大統領のトランプは治安対策を強化しているが、政治暴力を誘発する構造的要因がなくなったわけではない。「19世紀の南北戦争以来」と言われるアメリカの分断は悪化の一途をたどっている。

政治暴力研究の第一人者として知られるシカゴ大教授のロバート・ペイプは「アメリカは恐らく今後数年にわたり、政治的な暗殺未遂や暴動、民兵組織などの集団や個人による暴力に見舞われるだろう」と予測する。(注5)

政治暴力により、「米政治システムの骨格が壊れる可能性すらある」とも危惧する。『シビル・ウォー』（内戦）という直截なタイトルの米英映画が24年に公開されたのも、そんな不安心理の表れだろう。

「数だけを見ると、危険な組織はさほど増えていないかもしれない。しかし、過激思想や陰謀論はSNSを経由し、政治・社会の主流に染み出しつつある。脅威のレベルは9.11当時より高い。加速主義が国内テロの次の形だとすれば恐ろしい」

クーパーはそう言って険しい表情を浮かべた。

さらに〈「世界の警察官」の座を降りたアメリカの「ギブアップ宣言」がもたらしたもの…なぜアメリカは「唯一の超大国」ではなくなったのか〉では、アメリカが「世界の警察官」を辞めることになった経緯や、それによる国際秩序の混乱について詳しく見ていく。

