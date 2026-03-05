現代の演芸界を背負う講談師・神田伯山にとって、没後15年を経ても大きな存在であり続けるのが、稀代の天才落語家・立川談志だ。生誕90年にあたる今、伯山が聴いて衝撃を受けた「鮮烈の一席」を振り返る。【取材・文／中村計（ノンフィクションライター）】

高校卒業式が終わった直後に独演会に足を運んだ

もう20年以上前のことなのに鮮明に思い出せるんですよ。まだ冷たかった空気の匂いとか、缶コーヒーの温もりとか。2002年3月のことなので、高校3年生で、ちょうど卒業式が終わったばかりだったと思うんです。浪人が決まっていて、ちょっと塞ぎ込んでいるときでした。「ああ、人生、うまくいかねえな……」って。

そんなとき、初めて談志師匠の落語を生で聴きに行ったんです。高校時代、浅草演芸ホールの寄席を何回か体験して、落語って案外おもしろいなと思い始めていて。いろいろな情報を集めるようになると、通常の寄席には出ていない、立川談志という人がどうもすごいらしいぞというということがわかってきて、独演会に足を運んだわけです。

11列目の真ん中ぐらいの席でした。会場は航空公園駅の近くの所沢市民センターミューズの、マーキーホールというところです。出囃子の『木賊刈』が流れてきて、談志師匠がしかめっ面で出てきました。その段階で、もう空気がピキーンと張っていて。なんだ、この異常な緊張感は、と。どう考えても落語をやるような雰囲気じゃない。空気がカッチカチなわけですよ。高座に上がっても、まだ、しかめっ面なんです。そうしたら、頭を下げて、顔を上げた瞬間でした。ニヤリと笑ったんです。それだけで空気が一気にほぐれた。何もしゃべってないのに。続けて「誰もいねえと思ったら、いるんだなぁ。俺、人気あんだ」って。そこで、大爆笑ですよ。

一席目は『勘定板』だったんですけど、これがすっごいいい出来で。めちゃくちゃウケたんです。仲入りになると、ロビーで談志ファンが「今日はいいな。期待できるぞ」みたいな話をしている。談志マニアって男ばっかりなんですけど、みんなすっごい落語に詳しいんですよ。で、二席目は「今日は『らくだ』やります」つったら、うわーって歓声が沸き起こって。マクラも何もなく、すっと噺に入った。

噺の筋はだいたい頭に入っていたと思うんですけど、生で『らくだ』を聴くのは初めてでした。あの噺って、異質じゃないですか。泣かせる噺でもないし、がっつり笑わせる噺でもない。ジャンルレス。出だしから主人公のらくだはすでに死んでいて、周りの人の「らくだ死んだな。あいつ、ろくなもんじゃなかったな」とか、「だけどあいつ、雨降ってるとき遠く見てなんか寂しそうだったよな」という回想シーンだけで人物がどんどん浮かび上がってくる。談志師匠の『らくだ』は死をドラマチックに描くんじゃなくて、ものすごくぞんざいに扱ってる感じが気持ちいいんですよね。マーキーホールのキャパって800人ちょっとなんですけど、その800人が集中力を切らさずに談志師匠の次の言葉を待っているのがわかった。

「生涯、ピン芸を信じられるように」

そのうち、聴いている僕まで「らくだ、知ってるよ」という感覚になってきて、らくだの寂しさが立川談志の寂しさと重なってきた。らくだという人物を通じて、立川談志に自己紹介をされている気分になりました。そうしたら20分くらい経ったときかな、鳥肌がワーッと立って。肌が粟立つって表現したほうがいいのかな。これまで笑いながら、他人の人生が見えてくるという体験をしたことがなくて。ちょっとした異常体験でしたね。芸を聴いて、身体が反応しちゃうって、すごいじゃないですか。

全部で50〜60分ぐらいやったのかな。終わったとき、談志師匠も「うん、今日はいい出来だった」みたいな感じでしたね。僕は衝撃的すぎて、なかなか席を立てませんでした。最寄りの駅まで15分ぐらい歩いたんですけど、鳥肌が立ったままなんです。こんなにすごい芸を800人しか体験してないの？ というのも衝撃でした。うまい比喩が思いつかないんですけど、ネッシーやニホンオオカミを目撃したような気分というか。もうこの世には名人なんて、いないと思っていたので。

当時の僕はエンターテインメントの分野にすごいアンテナを張っていて、映画とか歌舞伎とかいろんなものを観ていたんですけど、尖ってたんで、どんなものに対しても「つまんねえな」「嘘くせえな」とか言っていたんです。だけど、あの日の立川談志には叩き潰されましたね。突き刺さった。僕がそれまで観たエンタメの中ではコッポラ監督の映画『地獄の黙示録』が最高峰だったんです。池袋の文芸座（現・新文芸座）で観たんですけど、こんなもんつくれんのかよ、と。自分がベトナム戦争に行ってきたかのような没入感があって。なのに、おじさんが1人でしゃべってるだけの芸がコッポラを超えちゃった。あの瞬間、生涯、ピン芸を信じられるようになりましたね。

同時に、生き証人になったような責任感も芽生えました。この日の出来事を自分はちゃんと世の中に伝えていかなければならない、と。たとえば、誰かが「落語なんてつまんねえよ」って言ったら、「あのときの談志の『らくだ』を聴いてたら、そんなこと言えないよ」って返さなきゃいけない。当時、「コギャル」ブームでしたけど、あの場にコギャルがいても同じ感想を持ったと思いますよ。「なにこれ、すごい」って。本物の芸って、そういうものなんじゃないですか。談志師匠のことを無駄に悪く言う人もいっぱいいますけど、凄い芸を体験してないんですよ。談志師匠はキャラが先行しがちだけど、僕はそんなのまったく興味ないんです。真の価値は芸だから。

落語や講談はあとから映像で観ても生の凄さは10分の1も伝わらないと思うんです。会場で、みんなで息を殺して演者の言葉を待つという一体感を経験していないと。でもあの日の『らくだ』は、演者とお客様が呼吸し合っているというか、完全に一体化してたんですよね。無音の一体感すら野暮で、走りながら呼吸が合っているというか。でも最近、自分が講談を読んでいても思うんです。大事なシーンで、何百人もお客さんがいるのに咳すら出なくなる瞬間がある。誰も息してねえんじゃないか？ って。でもあの日はそれとも違う、完全にその世界にみんないたんですよ。

談志ファンとしての「偽らざる気持ち」

僕は小学4年生のときにおやじが死んじゃってるんです。だから、どっかで人よりも早く大人になっていて、中学生や高校生になっても、ここは俺の居場所じゃないんじゃないかと思い続けていました。でも、立川談志に会って初めて「俺が探していた居場所はここかもしれないな」と思えた。談志師匠の落語って、もちろん全体に向けてやってるんだろうけど、「今日はおまえに聴かせてんだ」という一対一感があるんですよ。

あのときの『らくだ』は別格でしたね。その後、談志師匠の落語を何十回も聴きに行きましたけど、あれを超える高座はありませんでした。あの年くらいまでの高座はまだいいほうだったんですけど、ちょうど体調を崩し始めたときだったので、どんどんどんどん声も出なくなってきて。明らかに噛んでいたり、明らかに気分が乗ってないときもあった。ひどいときは談志ファンも辛かったですから。友だちともよく行ってたんですけど、帰りの電車で「なんなんだよ、今日の談志は。ふざけやがって」と怒りをぶつけ合ってましたね。「あんなんだったら、もう行かねえぞ」って。あの頃の談志師匠は、イメージとしては2ストライクに追い込まれると「今日はもういいや」って帰っちゃう感じ。こっちからしたら、せめてバットを振ってくれよと思うじゃないですか。もう肉体がついてきてなかったんでしょうね。

あの頃、談志ファンがどんどん脱落していったんです。どうせ、またダメだろ、って。僕も「もういいや。他の人を聴きに行こう」って思っちゃった。それでもなお立川談志を信じ続けていた人もいました。そうしたら、2007年12月、よみうりホールで大ホームランを打ったんですよね。今も語り草となっている伝説の『芝浜』です。あれが談志ファンに向けた最後の、そして最高のプレゼントになった。

ギリギリの体で、振り絞ったんだと思います。あの現場にいたら「信じ続けてよかったです」と、このインタビューも最高の形で締めくくることができたんですけどね。でも僕は最終的には立川談志を見限った派なんです。裏切ってしまった。偉そうですけど、ファンの偽らざる気持ちです。

ただ、言い訳をするとしたら、あのときの僕は入門1年目で、当然のことながら講談に夢中でしたから。一応プロなので形式的に聴きに行けない。でも行こうと思えば行けたんですけどね。落語より講談に夢中でした。でも、そうなったのは談志師匠のおかげでもあるんです。

今にして考えると、談志師匠の『らくだ』って、奥行きの出し方が講談っぽいんです。落語は本来、ここまで細かく人物を描かないので。談志師匠は講談の影響を受けていたから、そのエキスが注入されていたんじゃないかな。だから、僕は談志師匠の『らくだ』を通じて講談に目覚めたと言ってもいいと思っているんです。それから師匠松鯉に出会えた。この方が最高の講談師であり、談志師匠とは違うベクトルの衝撃的な人物でした。その話はまた今度。

【プロフィール】

神田伯山（かんだ・はくざん）／1983年生まれ、東京都豊島区出身。2007年、神田松鯉に入門。2020年、真打昇進。『問わず語りの神田伯山』（TBSラジオ）などメディアにも多数出演。

取材・文：中村計（なかむら・けい）／1973年生まれ、千葉県出身。ノンフィクションライター。著書に『甲子園が割れた日』『勝ち過ぎた監督』『笑い神 M-1、その純情と狂気』など。近著に『さよなら、天才 大谷翔平世代の今』がある。

※週刊ポスト2026年3月13日号