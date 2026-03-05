第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が５日に開幕する。２連覇を狙う侍ジャパンに対し、他チームのメンバーも強力だ。米国、ドミニカ共和国、ベネズエラなどは、メジャーリーガーのスター選手をズラリと並べる。真の世界一を決める大会は１７日（日本時間１８日）に米マイアミで決勝戦が行われる。

前回大会決勝で日本に惜敗した米国は過去最強の“ガチ構成”で臨む。主将を務めるＭＶＰ３度のジャッジ、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」が、待望の初出場で中軸を担う。捕手史上最多６０発のローリー、大谷と本塁打王を争ったＤＨシュワバー、若きスター遊撃手ウィット、昨季３５発のバクストンら爆発力は圧倒的だ。

弱点と言われた先発陣には２５年サイ・ヤング賞のスキーンズとスクバルが加入。スクバルは１次ラウンド１試合限定起用になりそうだが、ウェブ、マクリーンら駒はそろっており、「打撃の米国」から「投打の米国」へ進化した。

ドジャースで昨季連覇で花道を飾ったレジェンド左腕カーショーもロースター入りした。前回２３年大会は保険が下りずに出場を断念した経緯があり、こちらも念願の初出場となる。精神的支柱としても頼もしい存在を得て、Ｖ奪還の準備は整った。

◆Ｂ組展望 ジャッジ（ヤンキース）、スキーンズ（パイレーツ）らスター選手をそろえた米国の実力は飛び抜けている。２位はメキシコとイタリアの争いとなりそうだ。メキシコは２３年に４強入り。カーク（ブルージェイズ）、アロザレーナ（マリナーズ）らメジャー経験のある選手が中心。２３年８強のイタリアも、メンバーの中心はメジャーリーガー。ブラジル、英国は厳しい戦いを強いられることになりそうだ。