◆オープン戦 ドミニカ共和国４―４タイガース（４日、ドミニカ共和国サントドミンゴ＝キスケージャスタジアムフアンマリシャル）

ドミニカ共和国のフアン・ソト外野手（メッツ）が、地元ドミニカ共和国で開催されたタイガースとのオープン戦に「３番・左翼」でスタメン出場。代表１号となるソロ弾など２安打３打点の活躍を見せた。試合は４―４で引き分けた。ナインは米フロリダ州マイアミに移動し、６日（日本時間７日）のＷＢＣ１次ラウンドＤ組初戦のニカラグア戦に臨む。

同国出身の殿堂入り投手フアン・マリシャルの名を関した球場で、前日に続いての開催。前日に代表１号となる２ランを放っているソトはこの日、第１打席で一ゴロ。０―１の３回２死二、三塁のチャンスで右中間を深く破る２点適時三塁を放って逆転した。さらに５回２死の第３打席では、逆方向の左翼フェンスを越える２試合連続２号ソト。ベンチに戻ると、選手全員でセルフィーを撮影するパフォーマンスで喜び合った。

試合は３―１で迎えた９回１死一塁で登板した７番手コーデロが連続適時打を浴びて逆転されたが、その裏に２死一、二塁からサンタナが同点適時打。試合はそのまま規定により４―４の引き分けで終了した。

１次ラウンドＤ組のドミニカ共和国は、準々決勝でＣ組の日本と対戦する可能性がある。