「受け取ったのは半分（1億円）だけ」…積水ハウス事件・カミンスカス被告による”冤罪の訴え”と”史上最高額地面師事件”の内幕

2024年にNetflixで配信された『地面師たち』の「その後」をご存知だろうか。主人公のモデルとなった積水ハウス事件の主犯格・カミンスカス操が筆者と交わした手紙には、ドラマよりも遥かに恐ろしい詐欺師同士の生き残りをかけた戦いが綴られていた。「俺も地面師たちにダマされた！」「首謀者は別にいる！」と獄中で叫ぶ男が語る、地面師事件の真実とは。『地面師vs.地面師 詐欺師たちの騙し合い』より一部抜粋・再編集してお届けする。

〈受け取った金員は1億円だけ〉

カミンスカスは橘田に対しても、積水ハウス事件における自らの冤罪を訴えてきた。橘田にその感想を尋ねた。

「カミンスカスさんから聞いている話がすべて事実だとは思っていません。ただ、あるときまで彼は（羽毛田が）なりすましだとは知らなかったんだと言います。彼の性格を考えると、途中で知ったとしても、引くに引けなくなったのではないでしょうか。何とか契約までこぎつけないと彼自身の収入がなくなりますし、それまでの労力が全部無駄になります。

彼自身が私に言っていました。『内田たちは最初に（手付金などの）14億円が入った時点で事件から手を引こうとしていた』と。けれど、カミンスカスさんが仮契約や本契約まで持っていっちゃった。『だから内田たちも引くに引けなくなったんだ』と話していました」

積水ハウス事件の首謀者である内田マイクや土井淑雄は、手配師の秋葉紘子を使い、羽毛田正美をニセ地主としてなりすまさせ、事件を引き起こした。秋葉や羽毛田はもとより、羽毛田の内縁の夫役として取引現場に登場した常世田吉弘もまた、内田の配下にある。

一方、主犯格とされるカミンスカスは積水ハウスの担当者と直に交渉してきた。不動産ブローカーを通じ、海喜館の買い手である積水ハウスを紹介した不動産業者のイクタHD会長である生田剛と社長の近藤久美を見つけてきた。生田らは旅館のニセ地主である羽毛田と積水ハウスのあいだに入る文字どおりの中間業者である。イクタHDが、いったんニセ地主から海喜館を買い、それを積水ハウスに転売するスキームを組み立てたのがカミンスカスにほかならない。橘田の言う最初の「14億円」とは、2017年4月24日、積水ハウスが仮契約を結んだときにイクタHDに支払った手付金の12億円と紹介手数料の2億円の合計額だ。カミンスカスの手紙は取引にいたった経緯についてこう書く。

〈積水担当者とは近藤久美が知り合いだったのだと思います。生田は今は近藤と結婚して近藤剛と名乗ってます。生田と近藤はあくまで地面師に騙されただけという事で不起訴になりました〉（2024年10月17日消印書簡）

事件後の生田についても触れている。

〈生田は海老澤さん（羽毛田）から55億円で（海喜館を）買って積水に70億円で売りぬき、（事件後に）15億円の（債務）返還訴訟を積水から起こされていました。（中略）イクタホールディングスは多額の負債があり15億円は負債（の穴埋め）にあてて、返還する金が無いと言う〉（同）

そのうえでカミンスカスは、積水ハウスが手付金を支払った仮契約時の自らの取り分について、次のように記している。

〈私が受け取った金員はイクタホールディングスからの（仮）契約時の紹介料の1億円だけです。

尚、紹介料は2億円の約束で（仮）契約時に1億円、（物件の）引渡し時に残金1億円の予定でした〉（2024年8月26日付書簡）

つまり先の14億円のうち、2億円がカミンスカスの紹介手数料だったという。が、途中で犯行が明るみに出たため、1億円しか受けとっていないのだと主張するのである。

カミンスカスと刑務所で交流のあった橘田は、「内田らが手付金などの14億円だけで手を引こうとした」と言う。これはいったいどういうことか。そう尋ねると、カミンスカスの返信はこうだった。

〈マイクさんの仕事は後で聞いた情報ですが、基本的に手付金の詐欺であって、今回の様な決済までやった事はあまり聞いた事がない……〉（同一2月12日付書簡）

つまり内田は当初、ニセ地主を使って手付金だけを騙し取ろうと企んだのだというが、カミンスカスが仕掛けたイクタHDと積水ハウスとの取引が思いのほかトントン拍子に進んだ。そこで、そのまま売買契約に突っ走ったのだ、とカミンスカスは主張するのである。結果、被害額55億5000万円という史上最高額の地面師事件に発展したという言い分だ。

「お金自体にさわっていません」

自説を唱えたうえでカミンスカスはこうも言い切る。

〈私は騙した金員には関係していません。現金化にもお金自体にもさわっていません〉（同8月26日付書簡）

実際、カミンスカスが一連の取引でどれだけの報酬を得たか、そこは事件後も定かではない。手紙は以下のようにも書く。

〈私はこの事件の地面師グループ、土井、北田、誰とも打合せした事がありません。（中略）海老澤（羽毛田）と連絡が取れるのは土井だけでした〉（同10月17日消印書簡）

ちなみに東京地裁は2020年3月、事件の首謀者として詐欺罪などで内田に懲役12年、その2ヵ月後、土井にもカミンスカスと同じ11年の実刑判決を言い渡している。カミンスカスは内田ともほとんど接点はなく、手配師の秋葉にいたっては一面識もないと言い切る。

反面、当人が秋葉の手配したなりすましの羽毛田や内縁の夫役の常世田らとともに積水ハウスとの売買取引に立ち会い、ひと役買っているのは紛れもない事実なのである。

【後編を読む】積水ハウス地面師事件における「最大」の謎…入院してるはずの地主から届いた内容証明郵便は誰が書いたのか？

【後編を読む】積水ハウス地面師事件における「最大」の謎…入院してるはずの地主から届いた内容証明郵便は誰が書いたのか？