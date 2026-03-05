シニアプロが教える「FW&UTの攻略術」！ヒザをやわらかくして…!?

ピンまでの距離が200ヤード前後の場面はフェアウェイウッドやユーティリティを駆使してコースを攻略したい。そのポイントと練習法をレッスン。

ヒザでバランスをとると傾斜地も攻略できる

ヒザを軽く曲げて関節をやわらかく使う。コースでは傾斜の度合いに応じてヒザの角度を調整しよう

棒立ちのアドレスではヒザが使えません！

近ごろのフェアウェイウッドやユーティリティは、力がなくても球が高く上がりグリーンに止まるため、シニアにとって貴重な戦力になる。しかし、２００ヤード前後の距離が残ると余計な力を入れてしまい、体が上下動している人が多い、と増田伸洋は指摘する。

「構えるときに上体の力を抜いてヒザを軽く曲げると、体の重心が下がり、下半身が安定する。そして、そのヒザの関節をやわらかく使えば、上下動がなくなり、ミート率がよくなります。フェアウェイは平らに見えるところでもわずかな傾斜があるので、ヒザでバランスをとることがポイント。ダフリやトップ、チョロなどのミスが多く出る人は、ワイドスタンスにして頭の高さを変えずに振る、という練習がオススメですよ」

ミスの原因

飛ばそうとして余計な力を入れるとインパクトが詰まったり、ヒザが伸びたりして、体が上下動してしまう

Point1：ヒザをやわらかくしてレベルターン

地面（芝）の上のボールを直接打つFWやUTは、体が上下動するとミート率が著しく低下する。そこで、ヒザをやわらかくして、頭の高さが変わらないように体をレベルに回す。クラブのロフト角なりのインパクトを作れば、球は高く上がって飛距離が出るので、余計な力を入れずにヘッドを走らせることが大事

Point2：ワイドスタンスにしてコンパクトに軽く打つ

いつもより広いスタンス幅にして、ヒザを曲げて腰を落とす。そして、コンパクトなスイングでボールを軽く打つ。最初は50～100ヤードを目安に、低い球で真っすぐ飛ばす。左ヒザの角度と頭の高さをフォローまでキープし、体が上下動しない感覚をつかんだら、スイングを少しずつ大きくしていこう

ヒザの関節をやわらかくしたまま、ワイドスタンスにして腰を落とす

いかがでしたか？ ぜひ、参考にして練習してみてください。

レッスン＝増田伸洋

●ますだ・のぶひろ／1973年生まれ、千葉県出身。175㎝、85㎏。レギュラーツアー1勝。23年にシニア入りし、同年の「すまいーだカップ」でシニアツアー初優勝。翌年はシーズン2勝をあげて賞金ランキング5位。25年シーズンは「日本シニアオープン」2位。フリー。

構成＝小山俊正

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川CC