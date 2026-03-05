中古物件を購入したら、前の人が残した食器や家具がそのまんま……。



【写真】これでもまだ途中……写真の全貌を見る

「全部並べてみたらどうなるんだろうと好奇心が湧き、並べ始めてみて後悔している所です（まだまだあります）」という事態に。はたして、その後はどうなったのか…当人に詳しく取材しました。



築37年の中古住宅に移り住んだsahika.art（＠sahika.art）さんは、残置物の量に驚き、一部の食器を片付けた時点で、写真を撮ってThreadsに投稿。ビニールシートを敷いた和室にはグラスやマグカップ、とっくり、皿、茶碗などが並べられ、部屋の3分の2を覆っていました。



写真を見た人からは、

・蓋にフルーツ乗ってる容器とかカレイのお皿がかわいい。フリーマーケットだったら喜んで買います。

・奥のガラスコップは、今流行りのレトロ模様ではないですか？ なんか掘り出し物ありそうですね

・親戚呼んで盆暮正月飲み食いしてたんでしょうか。生活が思い浮かびます。

・昔の家の食器棚の中ー!! って感じですね。お店が無く、冠婚葬祭は全て自宅で執り行っていたため、小皿…グラス…徳利……が沢山！

などのコメントが寄せられていました。



そして、翌日には「古民家の食器全部並べてみたチャレンジ完遂です！」と、部屋いっぱいに食器が並んだ写真を投稿。食器は多すぎて数えることはできませんでしたが、なんと「湯呑みは118個、グラス類は134個」だったそうです。



処分方法は少しずつ考えていくと記していましたが、その後は？ そもそも、片づけに手間が掛かる残置物ありの中古住宅に住むことになったいきさつは？ sahika.artさんに聞きました。



恋人から「中古の一軒家に一緒に住んでみない？」

中古物件を購入するきっかけは2025年5月に、恋人からの提案だったそう。当時は別々に住んでいたふたり、恋人のアパートまでは40キロほど離れていたと言います。



「不動産情報サイトを見ていた交際中の彼氏から『中古の一軒家に一緒に住んでみない？』とLINEで連絡がありました」



sahika.artさんは、いきなりの引っ越し・同棲に戸惑ったそうですが、内覧などを経て物件が好条件に思えるように。



「彼氏の勤務先までのアクセスが良いこと」「近所の家が離れていて騒音問題の心配が少ないこと」「物件価格が手ごろであったこと」の3つが主な決め手となり、8月に購入を決意。



残置物については「抵抗感はありましたが、一軒家に住んでから2人で片付けることにしました」と深刻にはとらえていなかったようです。



思ったよりも食器が多い？ 整理し始めてみたら…

9月に入居し恋人との生活がスタート。残置物の片付けも始まったのですが、食器が、棚や押入れなど、家のあちこちに保管されていることに気づきます。



「そこで、休日に時間を確保し、一気に作業を行いました。すべての食器を集めて整理するまで約10時間（2〜3日）かけました。



着手した時は、1部屋（6畳）のスペースがあればすべての食器を余裕で並べられると考えていました。実際に作業を進めたところスペースが足りなくなり、途中で『始めなければ良かった』と後悔しました」



大量の食器を置く場所に困った上に、フィジカル面でもダメージが。



「腰を曲げて低い姿勢で作業を行ったため、翌日から数日間は腰が痛く大変でした」



とはいえ、辛いことばかりではなく、実家で使っていたのと同じデザインや、レトロでかわいい柄、価値がありそうと思える食器などが出てくるなど楽しい発見も。



さらに、「食器を探している誰かに有効に使って貰えるのではないか」と社会に役立てられるかもしれないと思うように。そして、食器を並べ終えた時の達成感は大きく、「約10時間を掛けた作業は無駄ではなかった」と前向きな気持ちになったとのことでした。



さて、集めた大量の食器は、破損した食器・使い道がなさそうな食器は不燃ごみとして処分し、比較的状態が良いものはダンボールで保管中。「自宅のリフォームが終わった後にフリマアプリなどで売りに出す予定です」とのことです。



◇ ◇



残置物が残った家は片付けが大変かもしれませんが、しっかりとパートナーや家族で協力し合うことを前提に考えれば、お買い得な物件に出合える可能性も。



3月は新生活を前に多くの人が引っ越しや片づけをする季節。フリマアプリやリサイクルショップで、今回紹介した投稿のような掘り出し物が売りに出されているかもしれませんね。



sahika.artさんの趣味はイラストや似顔絵を描くこと。芸能人やアニメキャラクターを題材にした作品がInstagramで公開されています。



■sahika.art（sahika.art）さんのThreadsアカウント https://www.threads.com/@sahika.art

■sahika.art（sahika.art）さんのInstagramアカウント https://www.instagram.com/sahika.art/



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・谷町 邦子）