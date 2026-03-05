【山口天気 朝刊3/5】二十四節気「啓蟄」受験生を応援するような穏やかな晴天 ただし花粉の飛散に要注意
●一日安定した空模様。日中は概ねこの時期らしい陽気
●スギ花粉の飛散は最盛期。一段と入念な対策を
●あす6日(金)は朝から昼頃にかけてまとまった雨
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
きのう4日(水)からの冷たい北風の流れ込みと夜間の放射冷却の影響により、この時間にかけて冷え込みが強くなっています。
きょう5日(木)午前6時30分現在、山間部を中心に0度を下回っているところが多くなっています。
これから外に出る方は、冬物のコートなどを着て寒さの対策を行いましょう。
この先、県内は北から張り出す高気圧にしっかりと覆われる予想です。
日中は日ざし十分で、最高気温は各地13度前後。概ねこの時期らしい陽気となりそうです。
一方、あす6日(金)になると高気圧が足早に東へ離れ、大陸から低気圧や前線が接近してくると見込んでいます。
この低気圧や前線の影響で、あす6日(金)は天気下り坂となります。
明け方から徐々に雨雲が流れ込み、朝から昼ごろにかけて広く本降りになると見込んでいます。
きょう5日(木)は二十四節気の「啓蟄」です。冬ごもりをしていた生き物が、土の中から目覚める時期と言われています。
きょう5日(木)はまさに「啓蟄」らしい穏やかな陽気で、特に日中は雲のほとんどない快晴になると見込んでいます。高校入試を控えている学生の皆さんは、青空の下これまで勉強してきた自分を信じて頑張ってください!
日中の最高気温は各地13度前後。山口や広瀬では15度を超え、過ごしやすい陽気となりそうです。
あす6日(金)は天気下り坂で、朝から昼頃にかけてまとまった雨が降る予想です。
週末は天気も回復。その後来週にかけて晴れる日が多くなりますが、日ざしの割に暖かさは控えめで、朝晩は冬の名残を感じさせる冷え込みが度々やってくる見通しです。
花粉情報です。
スギ花粉の飛散はピークを迎えていて、県内各地で「極めて多い」予想です。
一段と入念な対策を行いましょう。
（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）