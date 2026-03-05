71歳・片岡鶴太郎、“今年初の畑仕事”を公開 グリーンの作業着で収穫に励む姿披露「畑仕事もかっこいいって、どーゆー事？www」
俳優、画家などマルチに活躍する片岡鶴太郎（71）が3日、自身のインスタグラムを更新。今年初の畑作業に励む様子を公開した。
【写真】「畑仕事もかっこいい」作業着で“今年初の畑仕事”に励む姿を披露した片岡鶴太郎
片岡は「今年初の畑作業」と報告し、「暖かくなり、土も少しやわらかく」と季節の移ろいを実感。昨年植えた里芋を収穫したことを明かし、「土の中から現れる瞬間は、やっぱり格別」と喜びをつづった。
投稿では、グリーンの作業着にニット帽、長靴姿でくわを手に、土と向き合う真剣な表情の写真や動画を複数枚公開。「自然に感謝しながら、今年の畑もゆっくり丁寧に向き合っていきたいと思います」と、穏やかな思いを記している。
コメント欄には「ナイス芋掘り」「畑仕事もかっこいいって、どーゆー事？www」「一個一個掘り起こしていくご苦労を感じます」「まるでエルフが耕しているよう」「土と真正面から向き合う姿勢が美しいです」などの声が寄せられている。
