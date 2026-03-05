音無美紀子、料亭のような“ひな祭り御膳”を披露 色鮮やかな手料理の数々に絶賛の声「華やかな食卓」「料理上手」
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が4日、自身のインスタグラムを更新。色鮮やかな「ひな祭り御膳」や手作りのカップケーキなどを披露し、ひな祭りのにぎやかな食卓を公開した。
【写真】「華やかな食卓」音無美紀子が披露した“ひな祭り御膳”
音無は「昨日の大雨は、深夜まで猛烈に降っていましたね。だからか、今朝は空が澄んでいて、富士山がとっても綺麗です」と書き出し、「昨夜の雛祭り御膳、今宵は手巻き寿司に」と2日分の食卓をアップ。たっぷりの刻みネギがのり、土鍋で熱々に仕上げられた「絹豆腐の生姜餡かけ」や、翌日の昼食として用意された、ピンク色の花が添えられたいなり寿司と海苔巻きのプレートを披露した。
さらに、「おいも入りの蒸しケーキを作ったんだけど、これ、最高に良い出来」と、色鮮やかに仕上がった手作りのカップケーキも紹介した。
音無は「今日は強風に乗って花粉がとんでもなく飛んでるそうですね。雛人形もお片付けしないとな。こうして、一年はあっという間に過ぎていくわね」と移りゆく季節に思いをはせていた。
季節の行事を存分に楽しんだ様子の音無には、「華やかな食卓」「本当に素敵」「愛情たっぷりで可愛いです」「料理上手で好き」「レシピがとても気になります」などの声が寄せられている。
