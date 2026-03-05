私たちは「深海の温泉」から生まれた？ 全人類の共通祖先が「熱水噴出孔」にいた可能性【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 宇宙の話】

地球の生物の共通祖先はどこにいたの？

生物の共通祖先は海底の熱水噴出孔で暮していた

およそ35億年前、暗い海底には黒くにごった熱水を噴出する場所が無数にありました。

これが、海底にしみ込んだ水がマグマの熱によって熱せられ、300度以上の熱水となって噴き出す「熱水噴出孔」と呼ばれるものです。

熱水噴出孔から噴き出される熱水は、硫化水素などの化学反応を起こしやすい物質や、メタンや二酸化炭素などを地下から運んできます。

これらは生物がエネルギー源として利用できる物質でもあります。また、現在の生物の遺伝子の研究によれば、地球の生物の共通祖先に近いと考えられる微生物ほど熱水環境を好むものが多いと見られ、熱湯のなかでも平気で暮らす微生物すらいます。

以上のことから、初期の地球では、生物の「エサ」となる物質が供給される熱水噴出孔の熱水のなかで、生物の共通祖先は暮していたという説があるのです。

とはいえ、300度を超える熱水の環境では、温度が高すぎてＤＮＡやたんぱく質などの複雑な有機物はできません。

しかし、熱水噴出孔の周囲には、温度の低い「温水」が出ている孔があることが多いといわれています。そこで、複雑な有機物をつくるさまざまな化学反応が起きていた可能性があります。

最初の生命がいつごろ、どこで、どうして誕生したかは、まだまだわからないことだらけです。単純な化合物から、いきなり複雑な構造をもった細胞ができるなんて想像を超えています。

ところが、確実に地球のどこかで最初の生命は生まれ、私たちが存在しています。そんな謎の解明が少しでも進むことを期待したいものです。

◉ 熱水噴出孔のしくみ ◉

海水が海底下数キロメートルの深さまでしみ、マグマのすぐ上の熱い玄武岩にふれ高温に熱せられる。このときに熱水と玄武岩の間でさまざまな化学反応が起こり、水素イオンや硫化物イオン、メタン、二酸化炭素、金属イオンができる。これらの物質を含んだ熱水が上昇し、海底の熱水噴出孔から海へ噴出する。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 宇宙の話』 著：渡部潤一