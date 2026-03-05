腰痛は大人だけの問題ではない!? 子どもでも気にしておきたい腰痛を引き起こす原因とは？【専門医がしっかり教える 図解 腰痛の話】

腰痛を引き起こす様々な疾患

子どもや高齢女性に多い疾患も

まず「筋・筋膜性腰痛」は、腰の筋肉や筋膜が慢性的、あるいは急激な負荷によって損傷し、炎症が起きて急な痛みが出るもの。腰の肉離れともいえ、皮膚のすぐ下の部分を押して痛みがある、背筋が突っ張るなど、筋肉や筋膜に起因する痛みと思われる場合に診断されます。

「腰椎分離症」は、まだ骨の柔らかい10代の成長期に起きやすい腰痛。過度な運動で繰り返しの負荷が腰椎にかかると、腰椎の椎弓という部位が疲労骨折を起こして分離します。スポーツをする子どもが訴える腰痛の30～40％を占め、腰の回旋やジャンプの動作が多い競技はリスク大です。

最後に、腰椎前方の椎体と呼ばれる部分がつぶれるのが「腰椎椎体骨折（圧迫骨折）」です。若者のスポーツ外傷のほか、主に骨粗鬆症が原因となるため、男性よりも女性の発症率が高いのが特徴。特に高齢の女性によく見受けられ、多くは寝返りや起き上がりなどの動作時に強い痛みを覚えます。

さらに加えるなら、背骨と骨盤のつなぎ目である仙腸関節の炎症や緩みで痛みが生じる「仙腸関節障害」があります。こちらは腰のひねり、中腰といった不安定な姿勢が原因で、症状が腰椎椎間板ヘルニアなどの背骨の疾患と間違えられやすく、なかなか適切な治療が行われないケースもあります。

腰痛を起こす疾患

痛みが生じる原因によって病名が変わります。ここでは３つの疾患に加えて、仙腸関節障害について紹介します。

筋・筋膜性腰痛

【症状について】 腰の痛みはありますが、下肢の痛みやしびれは起こりません。腰まわりを強く押したり、 運動したりすると痛みが出ます。 【治療と予防について】 痛み止めの投薬や、 筋膜をリリースする (ほぐしてはがす)、 ハイドロリリース※という注射をすすめることもあります。

※超音波検査(エコー)で画像を確認しながら筋膜に薬液を注射し、筋膜の癒着をはがす(リリースする)治療法。

腰椎分離症

【症状について】 腰のほか、 お尻や太ももに痛みが出ることがあります。 腰椎を後ろに反らすと、 痛みが強くなるのが特徴。 【治療と予防について】 早期であれば原因のスポーツなどを休止し、 コルセットで腰を固定することで、 分離した骨がつく可能性が大です。

腰椎椎体骨折（圧迫骨折）

【症状について】 骨折した直後や、腰椎がつぶれるときに痛みが出ます。骨折が複数起きると、それによって腰が曲がっていきます。 【治療と予防について】 骨折が進行する場合は、つぶれた骨にセメントを詰める手術をします。より重症の場合は、ネジで骨を固定する手術を行います。

「骨盤のゆがみ」として治療されてしまう？ 仙腸関節障害

仙腸関節に明らかな圧痛（押したときの痛み）があり、お尻や下肢にも痛みが生じます。

治療は、安静、痛み止めの投薬、骨盤ベルト装着、神経ブロック注射などがあります。

重症・難治性では高周波熱凝固法の適応も。

