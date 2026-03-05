受験シーズン真っ只中ですが受験生はもちろん日々、忙しくて疲れているという方々も含め「睡眠」は大事です。

睡眠の質について関心が高まる中今、注目されているのが「リカバリーウェア」。

大分県内でも人気が高まっています。

ハンズ大分店

健康な生活を送る上で欠かせない睡眠。

厚労省によりますと成人の適正な睡眠時間は6時間以上が目安となっていますが達していない人は男性が36.2％女性が38.9％。4割近くの人が睡眠を十分に取れていないというデータとなっています。

こうした中、いま、睡眠の質を良くするための商品への関心が高まっています。

大分市のハンズ大分店には“快眠用品”としてアイマスクなど睡眠をサポートする商品が並んでいました。

◆TOS甲斐菜々子記者

「快眠用品の中でも人気となっているのがこちら、リカバリーウェアです」

数ある商品の中でも特に注目されているというのがこちらのパジャマ。「リカバリーウェア」と呼ばれ着て寝るだけで快適な睡眠環境をサポートし疲労回復につながるといいます。

その仕組みは体から放出されている遠赤外線をリカバリーウェアの繊維が跳ね返すことで血行が促進され疲労回復などの効果が期待できるというもの。

2022年に一般医療機器として位置づけられ一定の効果を宣伝することが可能となりました。

テレビ大分

◆ハンズ大分店 森本弘治さん

「以前より、より目立つところで特設コーナーとして置いている。大変人気でだいたい前年の2倍くらいの勢いで売れている」

日本能率協会総合研究所拡大するこのリカバリーウェア市場。2030年には1700億円まで成長することが見込まれています。

街で聞いてみると…

◆20代男性

「(店で)結構見る。疲れがとれない時があるので気になる」

◆20代女性

「祖父にもプレゼントしたい」

◆50代女性

「着てみたい。欲しいけど金額がすごく高くて手が出ない感じ」

「試してみたい」という人がいる一方で上下合わせると2万円を超えるものも多くあり手が届かないという声も…。

ワークマン

こうした中、「低価格」を打ち出しているのが作業服やアウトドアウェアなどを販売するワークマンです。

◆ワークマン 九州地区スーパーバイザー西尾 佳奈さん

「上下合わせると3800円ほどで用意している」

大量生産を行うなど製造コストを抑え、低価格を実現しているというこの商品。

試着してみました。

◆TOS甲斐菜々子記者

「肌触りがすごく滑らかで着心地がいい」

2月は、1週間のうちに全国で120万点を売り上げるなど売れ行きは好調だといいます。

◆ワークマン 九州地区スーパーバイザー西尾 佳奈さん

「今後リカバリーウェアを始める人などより多くの人に手に取っていただけたら」

注目が高まるリカバリーウェア。

睡眠に悩む現代人にとって今後身近な商品となっていくかもしれません。