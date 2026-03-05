【きょうから】餃子の王将『大感謝祭』2日間限定で開催 “500円ごとに250円割引券”1枚配布
餃子の王将は、日頃の利用への感謝を込めて「2026大感謝祭」を、きょう3月5日と6日の2日間限定で開催する。期間中は、各種割引処理後の会計金額が税込500円ごとに「税込250円割引券」を1枚進呈する。
【写真】餃子の王将「野菜煮込みラーメン」も登場
割引券の配布は3月5日、6日の2日間。有効期間は2026年3月7日から4月30日まで。割引券がなくなり次第終了となる。実施店舗は全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」（一部店舗を除く）。
あわせて同社は、3月1日から3月限定メニュー「野菜煮込みラーメン」を販売する。キャベツやもやし、玉ねぎなど300グラム以上の野菜を使用。焦がし味噌のコクが効いたスープに野菜の旨みと甘みが溶け込み、ほどよい辛さとにんにくの風味が広がる一杯に仕上げた。
同商品は1杯につき80円を、物価高騰により深刻化する貧困問題から日本の子どもたちを守る「セーブ・ザ・チルドレン」の支援活動へ寄付する。
価格は「野菜煮込みラーメン」が750円（税込825円）。「フェアセットA」は991円（税込1090円）で、野菜煮込みラーメン、餃子3個、一級茶葉烏龍茶が付く。「フェアセットB」は1091円（税込1200円）で、野菜煮込みラーメン、餃子3個、ライス（小）がセットとなる。
各フェアセットには、プラス150円（税込165円）で餃子3個を追加可能。餃子は北海道の店舗を除き「にんにく激増し餃子」へ変更でき、西日本はプラス25円（税込27円）、東日本はプラス15円（税込16円）で対応する。
