【きょう発売】ナイキ『エアマックス95』イエローグラデ発売へ 2万4200円も販路拡大も争奪戦必至か
ナイキ公式オンラインストアは、きょう5日にNIKE『AIR MAX 95』（ナイキ エアマックス 95）オリジナルモデルのカラー“Neon”（通称イエローグラデ）を発売する。
【写真】NIKE『AIR MAX 95 OG』（写真は2020年モデル） の全貌
今回発売されるのは、メンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 OG』、ウィメンズシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、ジュニアシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、リトルキッズシューズの『ナイキ エア マックス '95』、ベビーシューズの『ナイキ リトル マックス '95』という5種類。
『ナイキ エア マックス 95 OG』のページには、同モデルについて「エア マックス 95は、人間の身体と90年代のトラック競技の美しいスタイルから着想を得たデザイン。抜群に快適な履き心地とスピード感のあるスタイルを兼ね備えています。 波状のサイドパネルで、あらゆるコーディネートに自然な流れをプラス。ヒールと前足部に外から見えるクッショニングを配し、機能性が高く快適な履き心地を実現しています」と説明されている。
『AIR MAX 95』は、1995年に発売されたNIKEのスニーカー。独創的なデザインが人気となり、一時、数十万円で取引されるなど価格が高騰。また、履いている人から奪う「エアマックス狩り」が社会的な問題になるなど、ファッションに興味のない人も巻き込んだ一大ブームとなった。イエローグラデは、当時から一番人気で、これまでも何度か復刻されてきたが、いずれも即完売。復刻モデルもプレミア価格で取引されている。
今回は、ナイキ公式オンラインストアのほか、アトモス、ABC-MART GRAND STAGEなど販路が拡大され、さまざまなショップ、オンラインショップで販売されるが、激しい争奪戦が予想されている。
■NIKE『AIR MAX 95』ラインアップ
メンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 OG』2万4200円
ウィメンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』2万4200円
ジュニアシューズ『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』1万7930円
リトルキッズシューズ『ナイキ エア マックス '95』1万3750円
ベビーシューズ『ナイキ リトル マックス '95』9020円
【写真】NIKE『AIR MAX 95 OG』（写真は2020年モデル） の全貌
今回発売されるのは、メンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 OG』、ウィメンズシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、ジュニアシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、リトルキッズシューズの『ナイキ エア マックス '95』、ベビーシューズの『ナイキ リトル マックス '95』という5種類。
『AIR MAX 95』は、1995年に発売されたNIKEのスニーカー。独創的なデザインが人気となり、一時、数十万円で取引されるなど価格が高騰。また、履いている人から奪う「エアマックス狩り」が社会的な問題になるなど、ファッションに興味のない人も巻き込んだ一大ブームとなった。イエローグラデは、当時から一番人気で、これまでも何度か復刻されてきたが、いずれも即完売。復刻モデルもプレミア価格で取引されている。
今回は、ナイキ公式オンラインストアのほか、アトモス、ABC-MART GRAND STAGEなど販路が拡大され、さまざまなショップ、オンラインショップで販売されるが、激しい争奪戦が予想されている。
■NIKE『AIR MAX 95』ラインアップ
メンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 OG』2万4200円
ウィメンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』2万4200円
ジュニアシューズ『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』1万7930円
リトルキッズシューズ『ナイキ エア マックス '95』1万3750円
ベビーシューズ『ナイキ リトル マックス '95』9020円