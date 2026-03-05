プレミアリーグ 25/26の第29節 マンチェスター・シティーとノッティンガム・フォレストの試合が、3月5日04:30にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、アントワヌ・セメンヨ（FW）、フィル・フォーデン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF）、ニコラス・ドミンゲス（MF）らが先発に名を連ねた。

31分に試合が動く。マンチェスター・シティーのラヤン・シェルキ（MF）のアシストからアントワヌ・セメンヨ（FW）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

ここで前半が終了。1-0とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分ノッティンガム・フォレストが同点に追いつく。イゴル・ジェズス（FW）のアシストからモーガン・ギブスホワイト（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、62分マンチェスター・シティーが逆転。ラヤン・アイト ヌーリ（DF）のアシストからロドリ（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

64分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。ニコラス・ドミンゲス（MF）からカラム・ハドソンオドイ（FW）に交代した。

76分ノッティンガム・フォレストのカラム・ハドソンオドイ（FW）のアシストからエリオット・アンダーソン（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ノッティンガム・フォレストは45+1分にイブラヒム・サンガレ（MF）、60分にムリーリョ（MF）、63分にニコラ・ミレンコビッチ（DF）、90+4分にマッツ・セルス（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-05 06:40:21 更新