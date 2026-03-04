「脳梗塞」や「脳卒中」の意味や違いはご存知ですか? 特徴や症状について医師が解説!

脳梗塞や脳卒中という言葉をご存じの人は多い一方、その意味や症状について理解している人は少ないようです。命にかかわることもある脳梗塞や脳卒中について「医療法人脳神経外科たかせクリニック」の高瀬先生に詳しく解説していただきました。

編集部

脳梗塞の梗塞って「詰まり」のことですよね？

高瀬先生

はい。脳梗塞とは、脳の血管の詰まりによって、その先の脳組織や細胞を部分的に死なせてしまう障害のことです。似た用語に「脳卒中」があるものの、卒中とは「突然起こる」という意味です。脳卒中による死亡の約60%は、脳梗塞によるものとされています。

編集部

詰まりというと、血の塊である血栓がイメージされます。

高瀬先生

脳梗塞の原因はさまざまにあるのですが、予防法としてできることは“みな同じ”なので、あまり突き詰めて考えなくてもいいでしょう。要は、脳の血管が詰まって“悪さ”をするということです。詰まりのほか、その手前で血管が破裂することもあります。

編集部

水道管が詰まって破裂するようなイメージでしょうか？

高瀬先生

そうかもしれないですね。もっとも、付随する影響としては破裂のほうが怖いですね。端的に言えば、脳梗塞はピンポイント、対する破裂は、出血が幅広い範囲に渡って起こり、脳神経を圧迫します。脳梗塞とは異なりますが、脳内にある「動脈瘤の破裂」の場合、約3分の1の方がお亡くなりになります。

監修医師：

高瀬 卓志（脳神経外科たかせクリニック）

大阪医科大学卒業。大阪医科大学脳神経外科助手、北野病院脳神経外科副部長、多根総合病院脳神経外科医長などを歴任後の2008年、大阪府大阪市に「医療法人脳神経外科たかせクリニック」開院。脳の病気の早期発見と治療に努めている。医学博士。日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日本頭痛学会認定頭痛専門医、日本認知症学会専門医。大阪医科大学臨床教育教授。

