ブンデスリーガ 25/26の第17節 ハンブルガーSVとレーバークーゼンの試合が、3月5日04:30にフォルクスパルク・シュタディオンにて行われた。

ハンブルガーSVはランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、ダミオン・ドウンス（FW）、ラヤン・フィリップ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはクリスチャン・コファン（FW）、マーティン・テリヤー（FW）、イブラヒム・マザ（MF）らが先発に名を連ねた。

29分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。ベーカリー・ジャッタ（MF）に代わりウイリアム・ミケルブレンシス（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

65分、ハンブルガーSVは同時に3人を交代。ダミオン・ドウンス（FW）、ワルメド・オマリ（DF）、ラヤン・フィリップ（FW）に代わりジャンリュック・ドンペ（MF）、ジョーダン・トルナリガ（DF）、オットー・シュタンゲ（FW）がピッチに入る。

70分、レーバークーゼンが選手交代を行う。マーティン・テリヤー（FW）からマリク・ティルマン（MF）に交代した。

73分、ついに均衡が崩れる。レーバークーゼンのイブラヒム・マザ（MF）のアシストからクリスチャン・コファン（FW）がゴールが生まれレーバークーゼンが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レーバークーゼンが0-1で勝利した。

なお、レーバークーゼンは40分にアレイクス・ガルシア（MF）、90+5分にエセキエル・パラシオス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-05 06:40:33 更新