プレミアリーグ 25/26の第29節 フラムとウェストハムの試合が、3月5日04:30にクレーブン・コテージにて行われた。

フラムはラウル・ヒメネス（FW）、アレックス・イウォビ（FW）、ジョシュア・キング（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェストハムはカラム・ウィルソン（FW）、バレンティン・カステジャーノス（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、フラムは同時に2人を交代。ラウル・ヒメネス（FW）、ジョシュア・キング（DF）に代わりロドリゴ・ムニス（FW）、エミール・スミスロウ（MF）がピッチに入る。

60分、ウェストハムが選手交代を行う。カラム・ウィルソン（FW）からスングトゥ・マガサ（DF）に交代した。

61分、フラムが選手交代を行う。トム・ケアニー（MF）からオスカー・ボブ（MF）に交代した。

65分に試合が動く。ウェストハムのジャロッド・ボーウェン（FW）のアシストからクライセンチオ・サマービル（FW）がゴールを決めてウェストハムが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ウェストハムが0-1で勝利した。

なお、フラムは90+1分にカルビン・バッシー（DF）、90+9分にアントニー・ロビンソン（DF）に、またウェストハムは17分にマテウス・フェルナンデス（MF）、41分にアーロン・ワンビサカ（DF）、90+9分にモハマドゥ・カンテ（MF）、90+10分にジャロッド・ボーウェン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

