【中編】電車に乗って移動中、突然おなかが痛くなった！そんな時に実感する「列車トイレ」の有難さ。いかにして快適なトイレが作り上げられたのか。清掃現場も含む、日本の列車トイレについて解き明かす。

トイレにものを落としたら

汚物の抜き取り作業をしている様子を見ていると、作業員が片手を汚物排出のホースにあてがっていた。汚物が流れているホースを安定させるためか、それとも作業員の単なるクセか。そう思って尋ねてみると、ちゃんと理由があるという。

「タンクが詰まっていて汚物が出てこないことがあるんです。だから、こうして片手をあてて、汚物がちゃんと流れてきているかを確認しています」（TESSEI担当者）

汚物タンクには内部の様子を確認できる小窓も設しつらえられてはいるものの、それだけですべてが確認できるわけではないようだ。そして、実際にタンク内におむつや下着などが詰まっていることもあるのだとか。

JR東日本が新幹線のトイレで採用している清水空圧式という方式は、便器の穴が比較的大きいのが特徴だ（ちなみに東海道新幹線は穴が小さい真空式）。なので、多少のものならタンクまで流すことができてしまう。

通常時はタンクから臭気があがってこないように便器の穴にはフタが設けられている。ただしこのフタ、非常時などに停電して水が流せなくなったときでもトイレが使用できるように、上から押されると（つまり何かが落ちると）フラップが落ちてフタが開く仕組みだ。

