【期間限定】WBC 2026 公式スマホケースが登場 大谷選手など14選手展開

　オンデマンドプリントでユーザーが求めるデザインのテックアクセサリー（スマートフォン関連アイテム）を提供するサービスcaseplayは、「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」オフィシャルのスマートフォンケース（スリムプロテクションケース、プレミアムスクエアケース）、スマートウォッチバンドなどを3月31日までの期間限定で販売中だ。

●ユニフォームをモチーフにデザイン



　2026年3月の開幕にあわせて、大会ロゴや日本代表選手のホーム＆ビジターのユニフォームをモチーフにしたデザインをラインアップ。展開選手は以下の14選手。

展開選手一覧（敬称略）

・大谷 翔平

・山本 由伸

・佐藤 輝明

・森下 翔太

・村上 宗隆

・岡本 和真

・牧 秀悟

・鈴木 誠也

・伊藤 大海

・坂本 誠志郎

・周東 佑京

・近藤 健介

・大勢

・吉田 正尚

　価格はスリムプロテクションケースが5480円、プレミアムスクエアケースが7480円、スマートウォッチバンドが3480円。iPhoneはじめ、Xperia・Pixel・GalaxyなどのAndroidを含めた160機種以上のラインアップで展開している。