【期間限定】WBC 2026 公式スマホケースが登場 大谷選手など14選手展開 iPhone・Android 160機種以上から選べる
オンデマンドプリントでユーザーが求めるデザインのテックアクセサリー（スマートフォン関連アイテム）を提供するサービスcaseplayは、「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」オフィシャルのスマートフォンケース（スリムプロテクションケース、プレミアムスクエアケース）、スマートウォッチバンドなどを3月31日までの期間限定で販売中だ。
2026年3月の開幕にあわせて、大会ロゴや日本代表選手のホーム＆ビジターのユニフォームをモチーフにしたデザインをラインアップ。展開選手は以下の14選手。
展開選手一覧（敬称略）
・大谷 翔平
・山本 由伸
・佐藤 輝明
・森下 翔太
・村上 宗隆
・岡本 和真
・牧 秀悟
・鈴木 誠也
・伊藤 大海
・坂本 誠志郎
・周東 佑京
・近藤 健介
・大勢
・吉田 正尚
価格はスリムプロテクションケースが5480円、プレミアムスクエアケースが7480円、スマートウォッチバンドが3480円。iPhoneはじめ、Xperia・Pixel・GalaxyなどのAndroidを含めた160機種以上のラインアップで展開している。
●ユニフォームをモチーフにデザイン
価格はスリムプロテクションケースが5480円、プレミアムスクエアケースが7480円、スマートウォッチバンドが3480円。iPhoneはじめ、Xperia・Pixel・GalaxyなどのAndroidを含めた160機種以上のラインアップで展開している。