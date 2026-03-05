ORANGE RANGE『アギトー超能力戦争ー』主題歌「ドラマティック平凡」の一部が映画の本予告映像で解禁！本ポスターも公開
2月22日に結成25周年イヤーを迎えたORANGE RANGEが、今年25周年を迎える『仮面ライダーアギト』の新作映画『アギトー超能力戦争ー』（4月29日公開）に向けて書き下ろした主題歌「ドラマティック平凡」の一部を映画の本予告映像とともに初解禁。あわせて映画の本ポスターも公開された。
■テーマは“変わらない想いを抱いて、変化しながら前に突き進む”
「ドラマティック平凡」には“変わらない想いを抱いて、変化しながら前に突き進む”という映画とも重なるテーマをもとに、今を生きる子供たちだけではなく日々何かと戦う大人たちにも向けて、本楽曲が心の支えや強さになってほしいという願いも込められている。
新曲とともに、25周年を迎えてもなお、恐れず変化し続けるORANGE RANGEの活動に注目だ。
■【画像】ORANGE RANGEのアーティスト写真
■【画像】映画『アギトー超能力戦争ー』の本ポスターと場面写真
■関連リンク
映画『アギトー超能力戦争ー』作品サイト
https://www.kamen-rider-official.com/agito/
ORANGE RANGEオ OFFICIAL SITE
https://orangerange.com/