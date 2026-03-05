中川大輔“猫神”、足立梨花“加賀美”の迷子猫を捜す『旅と僕と猫』スタート【第1話あらすじ】
テレビ東京で5日、木ドラ24『旅と僕と猫』（毎週木曜 深0：30〜）がスタートする。
【場面写真】猫かわいい〜抱っこする中川大輔
本作は、カメラを片手に全国を旅するトラベルライターの猫神守（ねこがみ・まもる）が、猫と話せる不思議な能力を使い、各地の猫たちにおいしい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマ。
第1話では、猫と話せる不思議な力をもつ猫神（中川大輔）が、取材で静岡県伊東市を訪れる。文房具店の猫・大吉からラーメン店の情報を聞いた猫神は、地元で愛されるラーメンに舌鼓を打つ。
さらに東海館や伊東マリンタウンなど伊東のスポットを巡る中、迷子の猫・マルを捜す飼い主の加賀美優花（足立梨花）に出会う。マル捜しに協力することになった猫神は、大吉や保護猫たちから有力な情報を得て、ある場所を訪れる。
【場面写真】猫かわいい〜抱っこする中川大輔
本作は、カメラを片手に全国を旅するトラベルライターの猫神守（ねこがみ・まもる）が、猫と話せる不思議な能力を使い、各地の猫たちにおいしい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマ。
第1話では、猫と話せる不思議な力をもつ猫神（中川大輔）が、取材で静岡県伊東市を訪れる。文房具店の猫・大吉からラーメン店の情報を聞いた猫神は、地元で愛されるラーメンに舌鼓を打つ。
さらに東海館や伊東マリンタウンなど伊東のスポットを巡る中、迷子の猫・マルを捜す飼い主の加賀美優花（足立梨花）に出会う。マル捜しに協力することになった猫神は、大吉や保護猫たちから有力な情報を得て、ある場所を訪れる。