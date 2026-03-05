『プロフェッショナル』天音&凛バディ解散の危機 浮かび上がる天音の宿敵【第9話あらすじ】
俳優の玉木宏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜 後10：00）の第9話が5日に放送される。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。
【写真】どういう展開!?純白のウエディングドレスに包まれた岡崎紗絵
本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。
■第9話あらすじ
深夜の路地裏で、フードをかぶった男が若者たちに錠剤を売りさばいている。「Ｌ」と刻まれたそれは、違法ドラッグ「ルーシッド」だ。男は次々と売りさばき、闇の中を歩き去る。
オリエント保険の沢木（野間口徹）と沙月（結城モエ）が深山リサーチを訪れ、天音（玉木宏）や凛（岡崎紗絵）に高級菓子をふるまっている。深山（小手伸也）は、オリエント保険のグループ会社・オリエント生命の神木（こがけん）とリモート会議中だ。神木は、失踪中の生命保険の加入者・森重優斗（味方良介）を捜してほしいと依頼する。優斗はあと１ヶ月で失踪して７年。行方不明の状態が７年たてば失踪宣告が可能となり、法律上は死亡扱いになる。そうすれば受取人は保険金を請求できるのだ。死亡時の保険金は5000万円。もし生きていれば保険金を支払わずに済む―。
保険受取人である森重の妻・葵（徳永えり）のアパートを訪れる天音と凛。失踪時、優斗には2000万円の借金があったと言う。失踪した優斗と若者の間に蔓延（まんえん）する違法薬物・ルーシッド。そして佐久間（渡部篤郎）が潜入するシェルター大村との関係…散りばめられた点と点が次第に線となっていく。果たして、この事件の真相とはいったい。
