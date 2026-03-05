『アギトー超能力戦争ー』本ポスター＆本予告が解禁 氷川誠が仮面ライダーG7に なぜか刑務所に収監中
2026年は仮面ライダー生誕55周年。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決。特別な年に仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギトー超能力戦争ー』が4月29日に全国公開となる。本予告映像＆本ポスターが解禁となった。
【動画】『アギトー超能力戦争ー』本予告 氷川誠が仮面ライダーG7に
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
半凍死、半焼死という理解を超えた“不可能犯罪”を前に、かつて氷川誠（要潤）の上司であった＜Gユニット＞の管理官・小沢澄子（藤田瞳子）の「こんなのは25年ぶりね」というセリフから幕をあける本予告映像。超能力に目覚めた者たちが暴走し街が混乱の一途をたどる中、仮面ライダーギルスの半壊した頭部が不気味に浮かび上がる様子が映し出される。そんな危機的状況の中、「氷川さんが必要なんです」と言い放つのは、かつて仮面ライダーアギトとして、氷川らと共に未知の脅威から人類を守った津上翔一（賀集利樹）。ある事件によって刑務所に収監中の氷川であったが、再び人類を守るため、仲間と共に立ち上がる。「人類の改革、まさに進化だ」という怪しげな声が響き渡る中、「進化とは誰かによってなされるものではない。何度も困難を乗り越え、自分を乗り越え、達成されるものだ！」と言い放ち、G7を装着して戦いに身を投じる氷川。その勇姿は、特殊な力は持たないものの、誰よりも正義を信じて戦ってきた真っ直ぐな生き様を存分に感じさせるものとなっている。熱き人間ドラマに胸が高鳴り、壮絶なる戦いの行く末に期待が膨らむ予告編が完成した。
合わせて解禁された本ポスターには「人類の進化か、魂の真価か」のコピーと共に、氷川と津上、そして、葵るり子（ゆうちゃみ）の3人が、それぞれ真剣な眼差しで“人知を超えた脅威”に立ち向かう覚悟を固めた表情が映し出されている。その背後には、最新鋭の特殊強化装甲服G7とG6が、戦いに挑む迫力満点の姿が大きく描かれ、超能力への覚醒で人ならざる姿へと変ぼうを遂げた者たちとの壮絶な戦いを予感させるポスターとなっている。
さらに、氷川誠が装着する最新鋭の特殊強化装甲服G7の劇中写真も解禁。かつて氷川が装着したG3-Xからどのような進化を遂げたのか。その仕様に期待が膨らむ。
また、主題歌は『仮面ライダーアギト』と同じく、今年で結成25周年を迎える5人組ロックバンド・ORANGE RANGEが、本作のために書き下ろした楽曲「ドラマティック平凡」に決定。独創的な世界観で放つ、ジャンルレスな音楽性を本楽曲でも遺憾無く発揮。平成ポップスの懐かしさの中に、新しさも兼ね備えながら令和に進化した楽曲で「この楽曲と物語が、戦う人々を支える強さになってくれたらうれしいです」とコメント。25年ぶりに復活し、新たな進化を遂げる『アギトー超能力戦争ー』の世界観を彩るにふさわしい楽曲となっている。
■Introduction
仮面ライダー生誕55周年──。
平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──『仮面ライダーアギト』が新たな物語を紡ぐ。
人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。
そんな混沌の中、立ち向かうのは1人の警察官──氷川誠（要潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。
力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。
人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。
■Story
半凍死、半焼死──。相反する死が、1つの遺体に刻まれていた。誰も見たことのない、理解を超えた“不可能犯罪”。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットが事件解決に動き出す。だが、その最前線に立つべき男、氷川誠の姿はなかった。「1番必要なのは……氷川誠」。運命は動き始める。そして、静かに“新たな進化”が始まろうとしていた。
