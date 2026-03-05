STARTO社“縦型ショートドラマ”『エスドラ』第1弾『記憶買収人』出演者発表 篠塚大輝の友人役に前田旺志郎＆莉子
STARTO ENTERTAINMENTが新たに開始する縦型ショートドラマ『エスドラ』第1弾『記憶買収人』（主演：堂本光一）のepisode1「消えた夜」に前田旺志郎、莉子が出演することが決定した。エピソード主演を務める篠塚大輝（timelesz）演じる悟と同じ大学の友人役を務める。
【写真】カッコイイ…ハット姿の堂本光一
就職活動中の大学生 小田悟は、高校時代に起こったある出来事をきっかけに、何事もうまくいかなくなり、人生に行き詰まっていた。同じ大学の友人で、第一志望の会社から内定を得た白井亮（前田）、高校時代からの友人の恩田美久（莉子）は、そんな小田を心配し、見守っていた。
ある日、小田の前に“記憶買収人”を名乗る謎の男、クロノ（堂本）が現れ、「人間に嫌な記憶など必要ない」と、小田に過去のつらい記憶を売ることを勧める。最初はためらった小田だったが、自分が過去のつらい記憶に囚われていたことを知り、記憶を気軽に売るようになっていく。
つらい記憶を手放したことにより、小田は自信を持ち始め、人生も好転していく。と同時に、3人の関係性には次第に変化が生まれていく。そして、小田が手放した記憶は、殺人事件という取り返しのつかない現実へとつながることに…。
撮影現場では、芝居経験が少なく緊張していた篠塚を、前田が持ち前の明るさでほぐすなど、本当の友人のような一面も垣間見られた。「記憶買収人」のep1「消えた夜」は4月1日午後5時から、エスドラ公式YouTubeにて配信開始。全話無料で視聴可能となり、エスドラ公式X、Instagram、TikTokでもさまざまなコンテンツを配信予定。
