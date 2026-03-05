宇梶剛士＆SixTONES高地優吾、“バディ刑事”に バラエティー番組内で“ミステリードラマ”
俳優・宇梶剛士とSixTONES・高地優吾（※高＝はしごだか）が、“バディ”として5日放送の読売テレビ・日本テレビ系『6世代で協力！ロクジェネクイズ』（後9：00〜後10：54）に出演する。
【番組カット】高橋海人＆坂上忍が率いる出演者たち
同番組は、10代から60代の各世代6人の芸能人がチームを組み、クイズに挑戦する“6世代協力クイズ”。坂上忍とKing ＆ Prince・高橋海人（※高＝はしごだか）が“リーダー”として出演する。
「名曲ミックスクイズ」「国民調査クイズ」に加え、収録スタジオとドラマがリンクする「本格謎解きミステリークイズ」も出題される。
ドラマには、昭和大輔＆令和碧という2人の刑事がバディで登場。宇梶と高地が出演するほか、錦鯉・長谷川雅紀が“まさかの役”でドラマに出演する。スタジオの赤組・青組メンバーは、推理力を発揮し謎を解けるのか。
ドラマは「爆弾」編と「殺人事件」編の2本立てでオンエアされる。バラエティー番組とは思えない本格ドラマも見どころとなる。
【出演者一覧】
■MC：アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）
■赤組／青組 ※チームリーダー
10代ゲスト：長浜広奈／横田真子
20代ゲスト：岩瀬洋志／高橋海人（King ＆ Prince）※
30代ゲスト：重盛さと美／夏菜
40代ゲスト：津田篤宏（ダイアン）／みなみかわ
50代ゲスト：坂上忍※／相田翔子
60代ゲスト：浅野ゆう子／陣内孝則
■ロケパート
宇梶剛士、高地優吾（SixTONES）、長谷川雅紀（錦鯉）
