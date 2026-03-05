永作博美主演TBSの新ドラマ、追加キャストに佐野史郎＆ウイカら 『時すでにおスシ!?』【コメントあり】
永作博美が主演を務めるTBS系4月期火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の新たなレギュラーキャストが5日に発表。佐野史郎、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真の出演が決定した。
【別カット】主演を務める永作博美
子育てを終えた50歳の女性が“鮨アカデミー”で第二の人生に踏み出す完全オリジナル作品で、講師役を松山ケンイチが務める。2人は2008年公開の映画『人のセックスを笑うな』以来、18年ぶりの共演となる。
同作は、夫を不慮の事故で亡くし、息子のために生きてきた待山みなと（永作博美）が主人公。久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、3ヶ月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に飛び込み、新たな人生を切り開いていく。伝統的な職人の世界と現代的な価値観が交差する中で、堅物な講師や個性豊かな仲間と出会い、「自分のため」に生きる一歩を踏み出す姿を描く。松山が、鮨アカデミーの講師・大江戸海弥を演じる。
“鮨アカデミー”でみなとと同じクラスになる、世代も価値観も異なる個性豊かなクラスメイト役に3人役を、佐野、ファーストサマーウイカ、山時が務める。
佐野は、仕事をリタイアした後、趣味として鮨を習いにやってきたダンディで多才な紳士・立石船男（たていし・ふなお）役。とにかく学ぶことが大好きで、鮨の前はマジックの学校に通っていたことも。今は孫を喜ばせることが生きがいである。クラスの年長者で品と知性のある柔和な人物だが、どこかただ者ではない空気を纏っている。
ファーストサマーウイカは、大手コンサルティング企業でバリバリ働いていたが、鮨職人へのキャリアチェンジを図るパワフルな柿木胡桃（かきのき・くるみ）を演じる。前職の会食で出会った鮨に感動し、将来は日本の寿司カルチャーを世界に広げるという壮大な目標を掲げている。タイパ重視の生き方をしている胡桃だが、鮨アカデミーでどのような一石を投じるのか。
山時は、寡黙だが誰よりも鮨を学びたいという意欲にあふれるクラスの末っ子、森蒼斗（もり・あおと）を演じる。思ったことを言葉にして伝えることが苦手だが、内面は熱く自分の芯をしっかり持っている。講師の大江戸を尊敬し、人一倍熱心に学び、早く技術を習得したい強い想いがあるが、その背景には、ほかにも理由があるようで…。
さらに、みなとの一人息子で、この物語の起点となる・待山渚（まちやま・なぎさ）を中沢元紀が演じる。父を不慮の事故で亡くしてから、自分のために全力で生きる母を見てきたので、母親思いで優しく真面目に育った。幼い頃からの夢である新幹線の運転士を目指し、大手鉄道会社への就職が決まった渚は、みなとのもとを巣立ち社会人生活を始める。
■コメント
●佐野史郎
様々な世代や国籍、ジェンダーを超えたメンバーがそれぞれの事情を抱えながら、“おスシ”を通して偶然出会うシチュエーションに、この先どのようなドラマが待ち受けているのだろうと期待が高まりました。最年長の僕の役割は、まるでひとつの家族のなかのおじいちゃんのような存在なのかな？ 自分の意見や想いではどうにもならないことをそれでも受け止め、問題が解決する機が熟すまで見守るような。実は最も古典的なホームドラマなのかもしれませんね？ ですが、初めて台本を読んだ時はそのダンディっぷりやセレブな言動に「詐欺師に違いない！！」と思ってしまいました。ご覧になる方も、最初はきっとそう思うに違いないと思いましたし。果たしてその実態やいかに！？
●ファーストサマーウイカ
柿木胡桃の、こうと決めたらすぐ行動に移すスピード感には親近感があります。何かを始める時に「遅い」はない、まず飛び込むことの大切さを教えてくれる人物ですね。
クランクイン前から先生方にご指導いただき、鮨職人に必要な基礎練習を重ねました。鮨アカデミーのメンバーは個性派揃いなので、回転寿司のような目まぐるしい掛け合いが楽しみです（笑）。
優しい人たちにあふれ、一貫の寿司を食べた時のような、じんわりと幸せが広がる、ぬくもりある物語です。小腹は空いちゃうけど心は満たされる、そんな時間になれたら嬉しいです。
●中沢元紀
『時すでにおスシ!?』というポップなタイトルから惹きつけられ、永作博美さん演じる「自分のため」の第二の人生を歩み出したみなとにエールを送りながら台本を読んでいました。登場人物全員が愛おしく、自分自身も勇気を貰える物語です。
僕が演じる渚は、母からの期待に応えようとする真面目で努力家な息子です。大人への第一歩を踏み出そうと頑張っているので、親子の物語にも注目していただけたら嬉しく思います。
現場では、同郷でもある永作さんと沢山お話ししながら、楽しく撮影させていただいています！
新しい事へ挑戦するのに遅すぎるなんてない。観ると明日への活力がみなぎり、心が温まり、おスシが食べたくなる、そんな作品です。放送をお楽しみに！
●山時聡真
前向きな想いを後押ししてくれる、幅広い世代が共感できる作品です。僕が演じる森蒼斗は、一見寡黙ですが実はとても優しく熱心な人物で、可愛い一面もあります。僕と同じ２０歳ならではの人との距離感や悩みを大切に演じたいです。また、キャストの中で“わさび”のようにピリッとしたアクセントを添えられる存在になれたらと思っています。
今回、鮨アカデミーメンバーの最年少として、今だからこそ出せる恐れず挑戦する気持ちと勢いを武器に全力で挑みたいです。普段料理はしませんが、撮影を通して腕を上げ、人にふるまえるくらいになりたいです。ドラマをご覧いただき「鮨アカデミー」に興味を持ってもらえたら嬉しいです。放送をお楽しみに。へい、いらっしゃい！
