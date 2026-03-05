誰もが知る大ヒット商品「アニバーサリー工場」に潜入 トラジャ七五三掛龍也も「貴重な経験をさせていただきました！」
7人組グループ・Travis Japanの七五三掛龍也が、12日放送のフジテレビ系バラエティー『潜入！リアルスコープ』（後7：00）に出演する。
【写真】美しい…アイスをパクリと食べる七五三掛龍也
今回は、春の大潜入スペシャル。「2026年に周年を迎える大ヒット商品の“アニバーサリー工場”」「セブン−イレブンのスイーツの進化と冷凍食品のおいしさの秘密」「体調管理を支える「R-1」の製造ラインと社長でも入れない“禁断の部屋”『乳酸菌ライブラリー』」「JAXA全面協力！最新ロケット打ち上げ最前線！高校生の夢を乗せた人工衛星」にリアルスコープが潜入する。
2026年は空前の“周年”ラッシュ。誰もが知る大ヒット商品が続々と節目の年を迎える。昭和から平成、そして令和へ、時代を超えて進化を続ける“アニバーサリー工場”に潜入し、長年愛される理由を徹底解剖するさらに大好評「リアルスコープ的！何を作っているんでしょうかクイズ」も行う。
セブン−イレブンの裏側に潜入。スイーツの進化と冷凍食品のおいしさの秘密を探るべく製造が行われている工場を見学する。定番商品「もちもち生地のチョコバナナクレープ」では、生地の“もちもち感”を生み出す仕組みと工夫に迫る。さらに８層に進化したという「モンブラン」のパティシエの繊細な手仕事を再現したという、驚きの製造ラインを公開する。
冬の大ヒット商品、明治「R-1」の秘密に迫るべく、その製造工場に潜入！累計販売数100億個を誇り、インフルエンザ流行を機にさらに爆売れしている「R-1」が、体調管理をサポートするとされる理由に迫る。
フジテレビでは「for the NEXT」を共通テーマに「若者の未来のために」「暮らしの未来のために」「多様性の未来のために」「誰かの未来のために」など、未来に向けたコンテンツを放送する長期キャンペーンを実施している。その一環として今回は、JAXA全面協力の元、最新のH3ロケット打ち上げの最前線にも潜入した。
■七五三掛龍也（Travis Japan）コメント
色々な企業の裏側だったり、商品を作っている過程を見ることが出来て、たくさんの方の努力があるからこうやって普段おいしくいただけているんだなっていうことを映像を見てすごく感じましたね。あとロケットの映像も普段なかなか見る機会がないのですごく面白かったですし、貴重な経験をさせていただきました！
【写真】美しい…アイスをパクリと食べる七五三掛龍也
今回は、春の大潜入スペシャル。「2026年に周年を迎える大ヒット商品の“アニバーサリー工場”」「セブン−イレブンのスイーツの進化と冷凍食品のおいしさの秘密」「体調管理を支える「R-1」の製造ラインと社長でも入れない“禁断の部屋”『乳酸菌ライブラリー』」「JAXA全面協力！最新ロケット打ち上げ最前線！高校生の夢を乗せた人工衛星」にリアルスコープが潜入する。
セブン−イレブンの裏側に潜入。スイーツの進化と冷凍食品のおいしさの秘密を探るべく製造が行われている工場を見学する。定番商品「もちもち生地のチョコバナナクレープ」では、生地の“もちもち感”を生み出す仕組みと工夫に迫る。さらに８層に進化したという「モンブラン」のパティシエの繊細な手仕事を再現したという、驚きの製造ラインを公開する。
冬の大ヒット商品、明治「R-1」の秘密に迫るべく、その製造工場に潜入！累計販売数100億個を誇り、インフルエンザ流行を機にさらに爆売れしている「R-1」が、体調管理をサポートするとされる理由に迫る。
フジテレビでは「for the NEXT」を共通テーマに「若者の未来のために」「暮らしの未来のために」「多様性の未来のために」「誰かの未来のために」など、未来に向けたコンテンツを放送する長期キャンペーンを実施している。その一環として今回は、JAXA全面協力の元、最新のH3ロケット打ち上げの最前線にも潜入した。
■七五三掛龍也（Travis Japan）コメント
色々な企業の裏側だったり、商品を作っている過程を見ることが出来て、たくさんの方の努力があるからこうやって普段おいしくいただけているんだなっていうことを映像を見てすごく感じましたね。あとロケットの映像も普段なかなか見る機会がないのですごく面白かったですし、貴重な経験をさせていただきました！