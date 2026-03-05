オーエム機器が開発した「カームダウンスペース」＝岡山県総社市

外出を諦めなくて済むように―。音や光、人の視線などの刺激でパニックを起こしやすい人が気持ちを静めるための「カームダウンスペース」を公共空間に設置する動きが進む。岡山県総社市のオフィス・福祉機器メーカーは、当事者の意見を取り入れてオリジナル製品を開発、各地の空港や大学に導入されている。

目を引くのは、外壁の一角に施されたデザインだ。障害のある地元アーティストたちが手がけ、設置場所の雰囲気に合わせられるようさまざまなバリエーションがある。

発達障害や精神障害で、外部の刺激にストレスを感じる人がいることは気付かれにくい。専門家は「カームダウンスペースの存在が多くの人に認識されることが、必要性を理解してもらうきっかけになる」と期待を寄せる。

▽複雑な思い

総社市の「オーエム機器」が開発に着手したのは2021年。障害のある人の就労支援などを行う多機能事業所「ありがとうファーム」（岡山市北区）のメンバーへのヒアリングでは「遮りたいけれど、外ともつながりたい」という複雑な思いが寄せられた。

そこで、壁の足元に隙間を設けて周囲の気配を感じられるよう工夫。ロールスクリーンで入り口の閉じ方を調整できるようにした。壁は衣服などの廃棄繊維を固めた再生材で、ぶつかっても痛くない柔軟性と強度を両立した。なじみのない人に用途が伝わるよう、ピクトグラムと説明を配している。商業施設での実証実験を経て、2023年に発売へこぎ着けた。

▽収益を還元

デザインを手がけるのはありがとうファームに所属するアーティストで、収益の一部は還元される仕組み。ありがとうファームの馬場拓郎副社長は「落ち着ける場所があるという安心感が、これまで行けなかった場所に出かけるきっかけになる」と話す。

岡山、高松、福岡の各空港のほか、東京理科大学は視覚や聴覚が過敏な学生もキャンパスで安心して過ごせるよう1カ所設けた。昨年開かれた大阪・関西万博の会場にも設置された。

▽定着の途上

オーエム機器の製品以外にも、気持ちを静めるために独立した部屋を設けたり、コの字形のパーティションで仕切ったりとさまざまなタイプがある。ユニバーサルデザインに詳しい高橋儀平東洋大名誉教授は「まだ定着の途上で、どのような空間がふさわしいのかは人によって異なり正解がない。当事者の声を聴きながら工夫を重ねることが重要だ」と指摘している。