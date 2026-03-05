伊藤英明×染谷将太が“国境破り”バディに、井筒和幸監督8年ぶりメガホン 関西を中心に大規模ロケ敢行
小説家・黒川博行による人気“疫病神シリーズ”の傑作小説『国境』が、映画『パッチギ！』（2004年）などで知られる井筒和幸監督により実写映画化されることが明らかになった。主人公の“国境破り”バディ役には伊藤英明と染谷将太を迎え、2月28日にクランクインした。関西を中心に大規模ロケを敢行する。
“疫病神シリーズ”は、大阪のヤクザ・桑原保彦と建設コンサルタントの二宮啓之がバディを組み、悪党を相手に暴れ回る人気小説シリーズ。映画化もされた『後妻業』などで知られる黒川の代表作で、これまでに7作が刊行され、第5作『破門』は第151回直木賞を受賞している。
今回映画化される『国境』は、そのスケールの大きさから原作者の黒川自身も「映像化は難しい」と考えていた作品。物語は、騙された金を取り返すため、桑原は二宮を連れて北朝鮮へ密入国し、高飛びした詐欺師を追うという破天荒なストーリー。命懸けのノワールアクションが展開される。
監督を務める井筒は、『パッチギ！』、『黄金を抱いて翔べ』（2012年）など社会派エンターテインメントで知られ、前作『無頼』（20年）は2018年に撮影されており、約8年ぶりにメガホンをとる。脚本は『ヒーローショー』『黄金を抱いて翔べ』でも井筒監督と組んだ吉田康弘が担当する。
今回の企画を立ち上げた紀伊宗之プロデューサーが、この“国境破り”というタブーに切り込み、予測不能で痛快な物語を描けるのは井筒監督しかいないとオファーし、作品が動き出した。井筒監督は「任侠道を貫くアウトローと生きあぐねる30代の若者の迷コンビが、カネの亡者、カネで買えないものはないとホザく悪党どもを叩きのめす、痛快無頼の冒険物語だ」と作品の魅力を語る。
そして、大阪で任侠を貫く男・桑原保彦を演じるのは、伊藤英明。力強い役柄からシリアスな悪役まで幅広く演じる実力派であり、日曜劇場『リブート』（TBS）での演技も記憶に新しい。アウトローでありながら、悪党を叩きのめすヒーロー性を体現する桑原には伊藤しかいない、と製作陣から熱烈なオファーがされた。
伊藤は「まだ駆け出しだった頃、監督の現場で言われた言葉があります。“兄ちゃんのせりふには血が通ってへんねん。”その一言が、俳優としての原点になりました」と井筒監督との出会いを回想。「言葉に血を通わせること、感情を宿らせること。その教えを胸に、今作ではさらに血を巡らせ、熱を帯びた芝居で挑みたいと思っています」と決意を語っている。
桑原と腐れ縁であり、嫌々ながらもバディを組む建設コンサルタント・二宮啓之役の染谷将太は、話題作への出演が絶えることがなく、今年公開の主演映画『チルド』はベルリン国際映画祭に選出された。突進する桑原を冷ややかに見つめながらも、きちんと背中を支える二宮は染谷だからこそ成り立つ、と満場一致でのキャスティングとなった。
染谷は「アジアと大阪を駆ける井筒ノワール映画、世界で類を見ない痛快アクションコメディ映画確定です！必死のパッチでこの大航海を乗り切ります！」と作品への期待と、これからの撮影への意気込みを語るコメントが届いている。
伊藤と染谷は本作で6度目の共演となるが、バディ役は初めて。クランクイン前から大阪弁の練習を重ね、現場では息の合ったコンビネーションを見せているという。
なお、伊藤は井筒監督作品に参加したことはあるものの、主演は本作が初めて。染谷は初めての井筒監督作品参加となる。
映画は関西を中心に4月まで大規模ロケを敢行。韓国人キャストの出演も予定されており、日韓合作として世界展開も視野に入れている。
また、コンセプトビジュアルも完成。デザインは『8番出口』や『さらば、あぶない刑事』のポスターデザインを手がけた佐野研二郎が担当し、インパクトのあるビジュアルに仕上がっている。
原作者の黒川も「どんな素晴らしい映画になるのか期待しかない」とコメント。アウトロー2人が国境を越えて暴れ回る痛快ノワールアクション『国境』に注目が集まりそうだ。
■監督：井筒和幸のコメント
黒川さんの原作は、“国境”の存在理由を問うている。
なぜ境が必要なのか。気に入らないものを排除する道具に使われているだけではないか。
この作品は、任侠道を貫くアウトローと生きあぐねる30代の若者の迷コンビが、カネの亡者、カネで買えないものはないとホザく悪党どもを叩きのめす、痛快無頼の冒険物語だ。
二人は、強欲さが渦巻く関西大阪と、独裁者が支配する北朝鮮を股にかけて、国境線を突破して、詐欺師を追いつめ、その“悪行”を暴いていく。
国境がどうしたんだ。そんな面倒なもの、この二人にはお構いなしだ！
■原作：黒川博行のコメント
疫病神シリーズは多く映画やドラマにしてもらったが、『国境』は声がかかっても実現しなかった。理由は簡単で、小説そのもののスケールが大きく、舞台の半分が北朝鮮であり、政治的背景は別にしても、ロケに多大の困難と制作費がかかるだろうというのが、わたしの考えだった。
――が、『国境』の映画化が実現した。それも名匠、井筒和幸の監督で。主演は伊藤英明と染谷将太。ふたりとも、わたしの好きな俳優だ。脚本を読んだが、展開がスピーディーで大阪弁がぴたりとはまっている。裏社会の符牒と言葉遣いもリアリティーがあり、これらのセリフに俳優が絡んだら、どんなにすばらしい映画になるのだろうと期待しかない。井筒さん、ありがとうございます。十数年前、東京でお会いしたとき、まさか『国境』を映像にしてくれるとは思ってもみませんでした。ほんとうに楽しみです。
■主演：伊藤英明のコメント
この度、映画『国境』に参加させていただくことになりました。原作は黒川博行先生。社会の裏側や人間の欲望を、圧倒的なリアリズムで描き続けてこられた作家です。国と国の境界線だけでなく、人の心の奥に引かれた見えない線まで浮かび上がらせるその世界観に、これから身を投じられることを光栄に思っています。
染谷将太さんとはこれで6作目になります。気づけば随分長い付き合いになりました。初めて会った頃はお互い少し距離を測り合っていたはずなのに、今では目が合うだけで「あ、また難しい芝居来たな」と通じ合える関係です。年齢も立場も超えて、現場で自然と呼吸が合う。その安心感と同時に、毎回きちんと裏切ってくる彼の芝居が楽しみでもあります。
そして 井筒和幸 監督。まだ駆け出しだった頃、監督の現場で言われた言葉があります。
「兄ちゃんのセリフには血が通ってへんねん」
その一言が、俳優としての原点になりました。言葉に血を通わせること、感情を宿らせること。その教えを胸に、今作ではさらに血を巡らせ、熱を帯びた芝居で挑みたいと思っています。
“国境”とは、地図上の線だけでなく、人と人、価値観や立場の違いの中にも存在するものだと感じています。その境界線の向こう側まで届くよう、監督、キャスト、スタッフ全員で力を合わせ、魂の通った作品を創り上げていきたいと思います。
■主演：染谷将太のコメント
この度とてつもない大冒険に参加させていただくことになりました。企画書に｢これは愛の不時着ではなく、悪の不時着です｣という文言に痺れた日を忘れられません。
原作は25年前に黒川先生がこの世に産み落とした『国境』です。時代が進むにつれより色濃くなっていくこの母船に乗り込み出港いたしました。この船の舵を取るのがあの井筒監督。10代の頃から引き込まれた井筒さんの口から自分の名前が出たなんて信じ難い事実でした。そして大好きな吉田さんが書かれた脚本を開いた瞬間、痛快な世界にのめり込んで読みいってしまいました。
そしてこの大冒険で俺を引っ張っていってくださるのがさまざまな困難を一緒に乗越えて下さった兄貴、英明さんです。英明さんの波に乗ったらそこには映画のスパークが待っているのです。最高です。
アジアと大阪を駆ける井筒ノワール映画、世界で類を見ない痛快アクションコメディ映画確定です！
必死のパッチでこの大航海を乗り切ります！この大冒険を無事終えられた際は、皆様と劇場でお会い出来ることだけを願っております。
■企画：紀伊宗之（K2 Pictures）のコメント
お陰さまでこれまでに沢山の映画を作って来た。
でも、この企画が一番やりたかった事。
だから、K2 Picturesを作った。
逆風もたっぷりだ。
井筒さんと英明さんと染谷くんとみんなで世間に一泡吹かせたる。
お客さんに「いやーめちゃオモロかった！！よっしゃ！ビールでも飲みに行こ！」言わせたる。
