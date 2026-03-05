5日のWBC開幕を前に、東京ドームの前日練習に渡辺謙さんが登場

5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）プールCの戦いを翌日に控えた4日、東京ドームに“超大物俳優”が姿を現した。「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務める渡辺謙さんが訪問。ドジャースの大谷翔平投手らが前日練習や会見に臨む中、一際放った存在感にファンから「一気に華やかになった」と反響が寄せられている。

いよいよ幕を開ける世界一決定戦の舞台に、ハリウッドでも活躍する名優が再び駆けつけた。渡辺さんは2月17日にも宮崎強化合宿を訪問しており、その際は熱烈なファンとして知られる阪神の佐藤輝明内野手や、DeNAの牧秀悟内野手らと交流する姿が話題を呼んでいた。

この日は、大谷らが本番に向けた最終調整と公式会見に臨んだ東京ドームに登場。グラウンドに熱気が漂う中、重厚なオーラを放つ渡辺さんの姿は、大一番を目前に控えた球場の雰囲気をさらに引き締めるかのようだった。

大舞台にふさわしい豪華な訪問者の登場に、SNS上の野球ファンも大興奮の様子だった。「渡辺謙さんの存在感すごい…… 東京ドームが一気に華やかになった感じですね！」「東京ドームに渡辺謙さん登場とは豪華ですね」といった感嘆の声が相次いだ。

さらに、世界を股にかけて活躍する日本を代表する俳優と、世界一を目指す侍ジャパンの姿を重ね合わせ、「ガチのラストサムライやんけ……本大会もベンチ横に座っててほしい」と熱望するコメントも寄せられていた。心強いアンバサダーの熱い視線を受け、侍ジャパンがいよいよ本大会の戦いに挑む。（Full-Count編集部）