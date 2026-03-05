名スコアラー三井康浩×志田宗大が語る｢アメリカに勝つ為にすべきこと｣WBC総力大特集！

スコアラーとは

--三井康浩さんは’09年の第２回大会、志田宗大さんは’17年の第４回大会に、侍ジャパンのスコアラーとして参加されました。改めて、国際大会におけるスコアラーの役割を教えていただけますか。

志田 端的に言えば、勝つために必要な情報を集めて分析し、それを首脳陣や選手に共有するのが仕事ですね。ＮＰＢの球団スコアラーの場合は、選手一人ひとりに合わせてアドバイスをすることが多いのですが、ＷＢＣの場合は選手たちのレベルが高い。チーム全体への意識付けだけして、あとは彼らがそれを自分なりに解釈するのを待つイメージです。

三井 僕も同じ認識ですね。たとえば、’09年の最初の韓国戦で僕が野手に言ったのは、「相手の得意球を狙え」。先発のキム・グァンヒョンは、スライダーを武器にしている左腕で、北京五輪で星野仙一さん率いる日本代表がコテンパンにやられていた投手でした。彼の大きく縦に割れるスライダーの残像が残っている選手も多くて、僕が侍のスコアラーに入ったときは、「あいつの真っ直ぐを狙え。スライダーは狙っちゃダメだ！」って言われていました。でも僕は、「あんたたち、真っ直ぐを狙って打てなかったじゃないか」って思っていた。

だから原辰徳監督に「ミツ、お前、キムの攻略法は考えたか？」って訊(き)かれたときに、「監督、予選の１試合だけ僕にください。全員スライダー狙いで行かせますから」って答えた。そしたら、あれだけ打てなかったキムから２回で８点取って、ノックアウト。作戦を考えたのは僕だけど、実際に打ち崩したのは選手です。「日本代表、すげぇ！」って思いました。

準決勝のアメリカ戦では、相手投手のロイ・オズワルトのクセがわかった。イチローは「あのピッチャー、しんどいですよ」って言っていたんだけど、セットポジションに入った時点で、球種によって右手の甲の見え方が違ったんです。それで当日、ミーティングで「今日さ、ピッチャーにクセあんのよ」って切り出すと、みんな半信半疑で。でも、実際にスローで映像を見せたら、「ホントだ！」ってみんな大笑いでした。

名参謀の策！

--今大会の侍ジャパンは、’09年と並ぶか、あるいはそれ以上のスターが揃(そろ)っています。もしお二人がスコアラーの役を担ったら、選手をどう起用しますか？

志田 結局、大谷翔平選手とは誰も勝負したがらないと思うんですよ。だから打って出塁するんじゃなく、フォアボールで一塁にいるケースが増える。もしそのときに左打者が上位に並んでいると、左投手を当てられたら苦戦すると思うんです。だから、１番大谷選手、２番鈴木誠也選手、３番近藤健介選手でジグザグに上位を組むのがいいと思いますね。

問題はサード。ショートの小園海斗選手はやや守備に不安要素があり、サードに村上宗隆選手が来ると三遊間の守備が少し不安定になるかもしれません。岡本和真選手や佐藤輝明選手のほうが確実に守備は上手いんですが、村上選手を外す選択肢は考えがたい。打撃は水モノですが、守備でのミスは命取りになる。たとえば村上選手をサードに置くならショートを源田壮亮選手にするとか、小園選手が出るときはサードを佐藤選手にするとか、１次ラウンドでいろいろ試すと思います。

三井 打撃に関して言えば、今大会で重要なのは大谷や誠也、吉田正尚の働きだと思います。彼らの打力に期待する意味もありますが、スコアラーの役割も果たすと思うからです。メジャーのデータ分析に慣れている彼らが、相手投手の特徴やデータの傾向を野手陣に共有し、打線の意識を統一できるかがカギになる。

--投手陣の起用方法について伺います。山本由伸を始めとしたメジャーリーガーがいる一方で、中継ぎ、抑え候補だった石井大智、平良海馬、松井裕樹がいずれも故障によって離脱するアクシデントがありました。

志田 先発はいいとして、抑えが難しいですよね。大勢投手はストッパーをやっていたので候補に挙がってきますが、最終的に伊藤大海投手が任される気がします。球種も多彩で、度胸もありますから。

メジャーの打者は、たしかに長打が多いんですが、一方で「空振りはホームランの必要経費」と割り切っている打者が多い。だからこそ、短期決戦ではコントロールのいい日本の投手が有利になる。

三井 そう、ホームランは防げる。ぶっちゃけ、アメリカのアーロン・ジャッジとかドミニカ共和国のゲレーロJr.みたいな懐(ふところ)の深いバッターは、抑えられないけど（笑）。でも、ジャッジの空振り率はかなり高いんです。彼は外からボール球になるスライダー系が苦手なんで、フォアボール覚悟で徹底的にそこを突くのがいい。変にインコースの遊び球とか投げちゃうと、簡単にスタンドに運ばれてしまう。バッテリーコーチに村田善則が入っているから、そこらへんの対策はちゃんと共有するでしょう。善がいるなら安心ですよ。

三井康浩（’09年チーフスコアラー）

’61年、滋賀県生まれ。約22年間に渡り巨人のスコアラーを務め、’09年のWBCではチーフスコアラーに。現在は主宰する『有明ボーイズ』などで指導を行っている

志田宗大（’17年スコアラー）

’79年、岩手県生まれ。’17年WBCでスコアラーを務めた。現在はライブリッツ株式会社でデータ分析、解説、アマチュア野球サポート、セミナーなどを行っている

『FRIDAY』2026年3月13・20日合併号より