「今までで一番ムチムチしています（笑）」睫鄂娠【今週のカバーガール】待望のソロ表紙が実現！

今までとは違う雰囲気

--３回目の表紙にして、初のソロでの撮影でした。いかがでしたか？

「事務所の先輩たちとワイワイしながら撮影することが多かったので、自分のペースで進められるのが新鮮でしたね。特にプレッシャーを感じることはなかったんですけど、いつも以上に『しっかりしなきゃ』と思いました」

--ボディメイクにも気を遣ったそうですね。

「お腹が出ないように、タンパク質を中心に摂るようにして、運動もしました。ただ、撮影の直前に体調を崩してしまい運動ができなくて……。結果的に、これまでで一番ムチムチした状態で撮ることになってしまったんです。

でも、そのおかげで今までの私とは違う雰囲気になったと思います。体型の変化も、新しい一面としてポジティブに受け止めてもらえるといいなと思います」

--見どころを教えてください。

「素敵な写真がたくさんあるんですが、赤い水着を着ているカットが特にお気に入りです。水着のデザインがすごく可愛くて、写真全体も明るい雰囲気に仕上がっています。今までは子供っぽい表情や衣装が多かったんですが、今回は黒やベージュなどの大人っぽい水着も着ているので、そこも注目してほしいです。あとは、私のチャームポイント、えくぼも見てほしいですね（笑）」

--撮影日は昨年のクリスマスイブだったそうですが、さびしく感じたりはしませんでしたか？

「撮影がすごく楽しかったので、全然さびしくなかった。むしろ、クリスマスイブにも仕事があることが嬉しかったですね。撮影現場では私の大好きないちごが用意されていて、それをバクバク食べたのが印象に残っています」

--最近はグラビア以外にも、新しい挑戦をされていますね。

「今年１月に配信開始された縦型ショートドラマ『嘘の代償』に出演させていただきました。私は、嘘の痴漢被害を訴える主人公の親友の役です。以前から演じることに興味があったので、撮影はすごく楽しかった。自分とは違う人生を役として生きられるのが、演技の仕事の面白さですよね」

--反響はいかがでしたか？

「思っていた以上にありました。中でも嬉しかったのが、作品に対して『この女、最低！』っていうコメントを見つけたこと（笑）。それって、私がちゃんと″嫌な女性″を演じられていたということですよね。すごく励みになりました」

--楽しい反面、自分とは違う人物を演じる難しさもあるのでは？

「本格的に演技を始めたのが昨年の夏なので、まだまだ勉強中です。でも、ある現場で、少し厳しめの監督さんから『飲み込みが早いね』って言っていただけて。それがすごく嬉しくて、演技に対してより前向きになれました。これまでは、気が強い役や性格が悪い役を演じることが多かったので、素直で元気な女性も演じてみたいですね」

グラビアも演技も

--そもそも、芸能界の仕事に憧れたきっかけは何だったのでしょうか？

「明確なきっかけはないんですが、子供の頃からとにかくテレビが大好きでした。ちっちゃい頃にテレビの裏を覗きながら『どうやったら画面の中に入れるんだろう』と考えていたのを覚えています。父親が少し芸能関係の仕事をしていたこともあって、自然と芸能界に興味を持ち始めました」

--憧れている役者さんはいますか？

「石原さとみさん（39）です。石原さんが名家の令嬢を演じた『高嶺の花』（’18年・日本テレビ系）というドラマが大好きでした。綺麗な見た目にも演技力にも憧れます。いつか共演できたらいいなと思っています」

--忙しい日が続いていますが、プライベートの時間はどう過ごしていますか。

「最近、一人で居酒屋に行きました。その日はエステを予約していたんですが、お店に着いてから日にちを間違えたことに気づいたんです。しかも、電車で帰ろうとしたら逆方面に行ってしまって（笑）。ストレス発散のために『飲もう』って帰宅後に出かけました。

休日はジムに行っています。運動しながらヒップホップを聴くのが好きなんです。私はヒップホップの中でも静かな曲が好きで、『３Ｈｏｕｓｅ』や『Ｄａｉｃｈｉ Ｙａｍａｍｏｔｏ』というラッパーの曲をよく聴いていますね」

--編み物もお好きだそうですね。

「スマホから離れて時間を潰せるので、すごくいい趣味になっています。最近もお仕事で共演した方と一緒にやって、『もっと上達したら編み物会やろうね』と話していました。コツさえつかめば簡単にできますよ」

--３月でデビュー１周年を迎えます。これまでの振り返りと、２年目の抱負を教えてください。

「長いようで短い１年の間に、本当にたくさんのことを経験させてもらいました。２年目はグラビアも演技も今まで以上に頑張ります！ １年目はファンの方と直接お会いできる機会が少なかったので、お顔を合わせてお話しできる場をもっと作っていきたいですね」

タカノ マオ 22歳

’03年、栃木県生まれ。身長153cm。昨年3月のデビュー以来、数多くの雑誌で表紙を飾っている大型ルーキー。今年1月には、縦型ショートドラマ『嘘の代償』に近江葵役で出演している

最近のマイベスト「BUY」バスボール

最近はバスボールにハマっています。その中でも、ちょっと子供向けのものが好きです（笑）。お風呂に入れるとシュワシュワして、中からフィギュアが出てくるんですよ。最近は、ダイエットも兼ねて毎日２０分お風呂に入るようにしているのですが、バスボールにハマったおかげでお風呂時間がさらに楽しくなりました！ 汗と一緒にストレスも流れていく感じがして、一石二鳥ですね

『FRIDAY』2026年3月6日号より

取材・文：富士山博鶴