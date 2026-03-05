【スタバ】に春がキターーーッッ！！ ピンクが映え♡「新作ドリンク」

2月18日より「SAKURA ビバレッジ」がスタートした【スターバックス】。店内がやわらかなピンク色に包まれ、春の装いに。新作ビバレッジ3種類も春を感じるピンク色が特徴で、味はもちろん、ビジュアルでも楽しませてくれそうです。そのなかから今回は、ラテとソーダをご紹介します。

満開の桜アートでお花見気分

華やかなピンク色のドリンクと満開の桜アートがキュートな「桜咲くよラテ」。今年は、ホットだけでなくアイスも選べるため、気分に合わせた飲み方を楽しめるようになりました。ふわふわのムースフォームの上には、満開の桜アートのトッピングが。バリスタによって仕上がりの異なる桜アートで、早くもお花見気分を楽しめそうです。

ピンクのグラデーションで華やかさアップ

「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」は、白桃ジュレ・ソーダ・ピーチフレーバーシロップを組み合わせた、グラデーションが華やかなドリンク。シュワシュワっとしたソーダの透明感に、白桃ジュレのピンクが映える爽やかなビジュアルです。@megumiko_maniaさんによると「一口目から桃の香りがふわっと広がる」とのこと。白桃の香りと甘み、ソーダの爽快さを感じられそうな一杯は、暖かな日に飲みたくなるかも。

ピンクの可愛いさにキュンとする【スターバックス】の新作ビバレッジ。春のはじめのこの時期にぴったりなドリンクのため、店舗に立ち寄った際は、ぜひチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる